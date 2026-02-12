Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy chung cư ở Nha Trang khiến 2 người tử vong

12-02-2026 - 21:45 PM | Bất động sản

Vụ cháy tại căn hộ tầng 16, tòa C chung cư PH, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã làm 2 người tử vong.

Đến 17h10 ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại căn hộ tầng 16, tòa C chung cư PH, phường Nam Nha Trang .

Khói đen bốc nghi ngút từ tầng 16 chung cư PH.

Trước đó, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại căn hộ này. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực tòa nhà, khiến nhiều cư dân hoảng loạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, và Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo chữa cháy, khắc phục hậu quả.

Sau nhiều phút nỗ lực khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong , gồm 1 nam và 1 nữ.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ của căn hộ. Lửa lan nhanh do trong phòng có nhiều vật dụng dễ cháy như nệm, quần áo và đồ sinh hoạt. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường để ngăn nguy cơ cháy trở lại và đảm bảo an toàn.

Theo Phùng Quang

Tiền Phong

Từ Khóa:
cháy, Nha Trang

