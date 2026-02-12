Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội và TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông.

Cụ thể, căn cứ mức độ ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội, TPHCM và trên các lộ trình kết nối với các địa phương giáp ranh, trong trường hợp cần thiết, lực lượng CSGT sẽ triển khai các biện pháp hạn chế phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ hướng về trung tâm thành phố và phân luồng giao thông như sau:

Tại Hà Nội:

Phương tiện đi trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại

Tài xế sẽ lựa chọn một trong các lộ trình Quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A; cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3 đi trung tâm Thành phố.

Phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại

Các phương tiện sẽ đi theo hướng Quốc lộ 32 - Quốc lộ 21A: đường Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hoà Lạc - Phú Thọ hoặc đi tiếp Quốc lộ 21A - Quốc lộ 6 đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A: Các phương tiện ra khỏi cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) tại các nút giao IC8, IC6, IC4, IC3 hoặc di chuyển trên tuyến Quốc lộ 2A đến nút giao Quốc lộ 2A với Quốc lộ 2C (xã Tề Lỗ, Phú Thọ) đi theo lộ trình như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3: Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đến nút giao với Quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và trên tuyến Quốc lộ 3 đến nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ) rồi đi theo tuyến Võ Nguyên Giáp → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 2A đi theo lộ trình phân luồng như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

Phương tiện đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3: Phương tiện đi Quốc lộ 3 đến nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ) - Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) - Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc

Hoặc các phương tiện đi từ Quốc lộ 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đến nút giao với Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Đối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A: Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A → Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao với Quốc lộ 18 đi theo lộ trình như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam

Đi trung tâm Hà Nội và ngược lại: Lựa chọn một trong các lộ trình cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01), Quốc lộ 1A, đường trục phía Nam Hà Nội (Cienco 5) - trung tâm thành phố.

Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT.

Đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông

Nút Đồng Giao (Km 282 CT01, phường Tam Điệp, Ninh Bình): đi theo hướng đại lộ Hoa Lư - Quốc lộ 12B - đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (Km 274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình): đi theo tuyến tránh Ninh Bình (địa bàn thành phố Ninh Bình cũ) - Quốc lộ 1 đến nút giao với Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) - đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc. Các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

Nút Cao Bồ (Km 260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 10 đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (Km 230 CT01, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình): đi Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) - đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông. Các phương tiện đi theo Quốc lộ 21B - đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (Km 219 CT01, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 38 - cầu Yên Lệnh - Quốc lộ 39 → phố Nối - Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Đối với tuyến Quốc lộ 1A: Nút giao Duyên Hà (Km 274 Quốc lộ 1A) đi theo lộ trình phân luồng tại nút giao Mai Sơn CT01.

Nút giao Quốc lộ 1A với tuyến tránh Phủ Lý (Km 235+800 Quốc lộ 1A) đi theo lộ trình phân luồng tại nút giao Liêm Tuyền CT01.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Đông

Đi trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại: Lựa chọn một trong các lộ trình Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04), Quốc lộ 5A - trung tâm thành phố.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): Từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà - nút giao Liêm Tuyền hoặc vào Quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh - cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Từ nút giao Yên Mỹ vào Quốc lộ 5 - Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Đối với tuyến Quốc lộ 5: Các phương tiện từ Quốc lộ 5 đến cầu vượt Nhân Hoà (Km 24+250 Quốc lộ 5) - Quốc lộ 39 - cầu Yên Lệnh - cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Các phương tiện từ Quốc lộ 5 - Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Một số tuyến đường có lưu lượng phương tiện tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán.

Tại TP HCM:

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Tây Nam

Các tài xế lựa chọn một trong các tuyến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Quốc lộ 1A hoặc Quốc lộ N2 (đường Hồ Chí Minh) để đi TPHCM và các tỉnh Tây Nguyên.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận: Các phương tiện đi theo lộ trình Bến Lức (Km 20), Tân An (Km 36+500), Thân Cửu Nghĩa (Km 49+620), Cai Lậy (Km 66+493), Cái Bè (Km 81+323), An Thái Trung (Km 101+126) đi Quốc lộ 1A - TPHCM và các tỉnh Tây Nguyên.

Tại nút giao An Thái Trung (Km 101+126) trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Quốc lộ 30 - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ N2 - rẽ phải đi Tỉnh lộ 823 - Tỉnh lộ 8 đến phường Thủ Dầu Một (TPHCM) và đi các tỉnh Tây Nguyên.

Các phương tiện đi trên các tuyến đường phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) - vòng xoay ngã ba Trung Lương - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 866 - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 rẽ phải đi Tỉnh lộ 823 - Tỉnh lộ 8 - đến phường Thủ Dầu Một (TPHCM) và đi các tỉnh Tây Nguyên hoặc Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 825 - Tỉnh lộ 824 - Nguyễn Văn Bứa (TPHCM) và ngược lại.

Tuyến Quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) đi TPHCM

Đối với xe ô tô: Tại Km 1948 Quốc lộ 1A các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 62 - vào cao tốc TPHCM - Trung Lương tại nút giao Tân An (Km 36+500) hoặc đi tiếp Quốc lộ 1A đến Km 1933 → rẽ vào Tỉnh lộ 830 → đến nút giao Bến Lức cao tốc TPHCM - Trung Lương (Km 20) - nhập vào đường cao tốc TPHCM - Trung Lương → TPHCM.

Đối với xe mô tô: Tại Km 1948 Quốc lộ 1A - các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 824 (xã Mỹ Hạnh) hoặc đi Tỉnh lộ 825 (xã Đức Hòa) - Nguyễn Văn Bứa hoặc Trần Văn Giàu - TPHCM.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Tây Bắc

Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 hoặc đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ N2 để đến TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) từ các tỉnh Tây Nguyên ra, vào cửa ngõ TPHCM hoặc trên tuyến Quốc lộ 22 từ tỉnh Tây Ninh ra, vào cửa ngõ TPHCM: Các phương tiện từ Tây Ninh đi TPHCM và ngược lại: Phường Trảng Bàng (Tây Ninh) - Tỉnh lộ 822 - Quốc lộ N2 rẽ trái Tỉnh lộ 823 - Phan Văn Khải - Cầu vượt Củ Chi (TPHCM) và ngược lại.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Bắc

Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường Quốc lộ 1A hoặc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đi TPHCM, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh miền Tây.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Đông

Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc Quốc lộ 1A để đi TPHCM, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh miền Tây.

Để đảm bảo an toàn vui Tết đón xuân, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chú ý đi đúng phần đường, làn đường; giữ khoảng cách, tốc độ; không dừng, đỗ xe trái quy định; khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe được quyền ưu tiên; tuân thủ sự hướng dẫn, điều khiển giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác.

Trước khi tham gia giao thông, tài xế chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện bảo đảm không để phương tiện xảy ra các sự cố, tai nạn giao thông gây cản trở giao thông; chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp…