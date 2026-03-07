Đại dự án 145.000 tỷ đồng của Sun Group có sân vận động 70.000 chỗ, gần gấp đôi sân Mỹ Đình về sức chứacó diễn biến mới

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, ghi nhận hiện trạng đất đai, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Tại hội nghị tiếp xúc, người dân cũng được lắng nghe giải đáp các ý kiến, thắc mắc liên quan đến quá trình khảo sát, công tác bồi thường, hỗ trợ khi triển khai dự án.

Ông Nguyễn Chí Thanh khẳng định, chính quyền địa phương sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong suốt quá trình triển khai.

Đồng thời, mong muốn người dân chia sẻ, đồng thuận và phối hợp với chính quyền trong việc khảo sát, thực hiện các thủ tục cần thiết để dự án sớm được triển khai.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc đã được động thổ vào sáng 15/1/2026.

Khi hoàn thành, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của phường Bình Trưng nói riêng và TP.HCM nói chung.

Ngay đầu tháng 3, phường Bình Trưng khảo sát, đo vẽ hiện trạng và điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho quỹ đất tái định cư của dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Theo lãnh đạo phường Bình Trưng, do phương án quy hoạch và chủ trương đầu tư ban đầu của dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc không có phương án tái định cư, phường đã đề xuất sử dụng khu đất 4 ha thuộc khu quy hoạch Nam Rạch Chiếc để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch quỹ đất tái định cư, phường Bình Trưng kiến nghị TP.HCM các giải pháp. Theo đó, phường đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 168 ha, với tổng vốn đầu tư gần 145.000 tỷ đồng.

Dự án có vị trí chiến lược khi phía đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư hiện hữu; phía nam giáp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; phía bắc giáp rạch Chiếc.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sân vận động trung tâm có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, sức chứa lên tới 70.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế với mái che linh hoạt có thể đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm hiện đại và hệ thống điều hòa nhiệt độ có khả năng điều chỉnh theo từng khu vực khán đài.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, quần thể còn gồm nhà thi đấu – biểu diễn đa năng 10 ha, khoảng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao đa năng 5.000–10.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế, trung tâm quần vợt và trung tâm huấn luyện… Song song các công trình thể thao, dự án bố trí quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị.

Trước đó, ngày 15/1, UBND TP.HCM và Tập đoàn SunGroup đã tổ chức lễ động thổ dự án. Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu - thành viên Tập đoàn Sun Group - là nhà đầu tư thực hiện dự án.



