Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau gần 3 tháng khởi công, 2 dự án do Vingroup triển khai tại Tuyên Quang có diễn biến mới

07-03-2026 - 07:48 AM | Bất động sản

Khi hoàn thành, các công trình sẽ hình thành một quần thể đô thị – nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp giữa chức năng đô thị, chăm sóc sức khỏe, thể thao và giải trí.

Sau gần 4 tháng khởi công, siêu dự án của Vingroup triển khai tại nơi cách Thủ đô 150 km có chuyển động mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tình hình thi công các dự án (ảnh: Báo Tuyên Quang).

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra tình hình thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tại phường Mỹ Lâm.

Tại đây, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công trường thi công dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm – Tuyên Quang; Dự án Tổ hợp khu thể dục thể thao - sân golf Mỹ Lâm; Dự án Khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra khu vực xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác di dời, bố trí chỗ ở mới cho người dân.

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng các nhà thầu, đơn vị thi công - lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan và phường Mỹ Lâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu triển khai dự án. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho các đơn vị thi công thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án, công trình rất quan trọng. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, các dự án sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Do đó, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa dự án sớm đi vào vận hành.

Theo mục tiêu đặt ra, trong tháng 3/2026 các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phải được xử lý dứt điểm. Trong quá trình triển khai cần phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup (chủ đầu tư dự án) cùng các bên liên quan tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công theo cam kết với tỉnh.

Sau gần 4 tháng khởi công, siêu dự án của Vingroup triển khai tại nơi cách Thủ đô 150 km có chuyển động mới - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, ngày 17/12/2025, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp khu thể dục thể thao – sân golf Mỹ Lâm tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, khi hoàn thành, các công trình sẽ hình thành một quần thể đô thị – nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp giữa chức năng đô thị, chăm sóc sức khỏe, thể thao và giải trí, qua đó phát huy lợi thế riêng của Tuyên Quang trên bản đồ kinh tế khu vực.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư để phát triển thành công các dự án, đưa khu vực này trở thành điểm nhấn mới của địa phương.

Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp khu thể dục thể thao – sân golf Mỹ Lâm nằm gần trung tâm TP Tuyên Quang (cũ), thuận lợi kết nối với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 2, Quốc lộ 37, đặc biệt là các tuyến cao tốc Hà Nội – Tuyên Quang và Tuyên Quang – Hà Giang, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế khu vực Đông Bắc.

Quần thể dự án còn sở hữu lợi thế nổi bật là nguồn suối khoáng nóng tự nhiên Mỹ Lâm – một trong những nguồn nước khoáng quý của Tuyên Quang. Cùng với cảnh quan núi non, sông hồ tự nhiên, khu vực này được đánh giá có điều kiện lý tưởng để phát triển mô hình đô thị nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe quy mô lớn.

Toàn bộ quần thể có quy mô gần 650 ha, bao gồm Khu đô thị nghỉ dưỡng rộng khoảng 540 ha và Tổ hợp khu thể dục thể thao – sân golf khoảng 109 ha, được phát triển theo định hướng bảo tồn cảnh quan tự nhiên và khai thác bền vững tài nguyên địa phương.

Trong đó, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm – Tuyên Quang được quy hoạch như một “thành phố nghỉ dưỡng suối khoáng” với các biệt thự được dẫn khoáng nóng về từng căn... Bên cạnh đó, Tổ hợp khu thể dục thể thao - sân golf Mỹ Lâm sẽ phát triển sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế theo địa hình đồi núi và mặt nước tự nhiên.

Điểm đặc biệt, khu đô thị nghỉ dưỡng và tổ hợp sân golf này nằm liền kề Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đang được phát triển với hàng loạt tiện ích cao cấp.


Lễ Lễ

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch MSH Group: Lãi suất cao hay thấp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của người mua nhà, không làm mất đi nhu cầu cơ bản của thị trường

Chủ tịch MSH Group: Lãi suất cao hay thấp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của người mua nhà, không làm mất đi nhu cầu cơ bản của thị trường Nổi bật

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam Nổi bật

Phú Mỹ Group làm dự án Khu nhà ở Tiên Phương gần 4,4ha

Phú Mỹ Group làm dự án Khu nhà ở Tiên Phương gần 4,4ha

07:44 , 07/03/2026
Tỉnh sát Hà Nội sẽ có khu kinh tế ven biển rộng 30.000ha

Tỉnh sát Hà Nội sẽ có khu kinh tế ven biển rộng 30.000ha

07:41 , 07/03/2026
Siêu đô thị 18 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử đang được xây dựng ở Quảng Ninh

Siêu đô thị 18 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử đang được xây dựng ở Quảng Ninh

07:37 , 07/03/2026
Công an phát cảnh báo đặc biệt liên quan đến sổ đỏ, người dân cần lưu ý

Công an phát cảnh báo đặc biệt liên quan đến sổ đỏ, người dân cần lưu ý

07:32 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên