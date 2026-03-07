Sau gần 3 tháng khởi công, 2 dự án do Vingroup triển khai tại Tuyên Quang có diễn biến mới

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tình hình thi công các dự án (ảnh: Báo Tuyên Quang).

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra tình hình thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tại phường Mỹ Lâm.

Tại đây, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công trường thi công dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm – Tuyên Quang; Dự án Tổ hợp khu thể dục thể thao - sân golf Mỹ Lâm; Dự án Khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra khu vực xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác di dời, bố trí chỗ ở mới cho người dân.

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng các nhà thầu, đơn vị thi công - lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan và phường Mỹ Lâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu triển khai dự án. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho các đơn vị thi công thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án, công trình rất quan trọng. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, các dự án sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Do đó, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa dự án sớm đi vào vận hành.

Theo mục tiêu đặt ra, trong tháng 3/2026 các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phải được xử lý dứt điểm. Trong quá trình triển khai cần phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup (chủ đầu tư dự án) cùng các bên liên quan tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công theo cam kết với tỉnh.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, ngày 17/12/2025, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp khu thể dục thể thao – sân golf Mỹ Lâm tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, khi hoàn thành, các công trình sẽ hình thành một quần thể đô thị – nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp giữa chức năng đô thị, chăm sóc sức khỏe, thể thao và giải trí, qua đó phát huy lợi thế riêng của Tuyên Quang trên bản đồ kinh tế khu vực.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư để phát triển thành công các dự án, đưa khu vực này trở thành điểm nhấn mới của địa phương.

Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp khu thể dục thể thao – sân golf Mỹ Lâm nằm gần trung tâm TP Tuyên Quang (cũ), thuận lợi kết nối với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 2, Quốc lộ 37, đặc biệt là các tuyến cao tốc Hà Nội – Tuyên Quang và Tuyên Quang – Hà Giang, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế khu vực Đông Bắc.

Quần thể dự án còn sở hữu lợi thế nổi bật là nguồn suối khoáng nóng tự nhiên Mỹ Lâm – một trong những nguồn nước khoáng quý của Tuyên Quang. Cùng với cảnh quan núi non, sông hồ tự nhiên, khu vực này được đánh giá có điều kiện lý tưởng để phát triển mô hình đô thị nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe quy mô lớn.

Toàn bộ quần thể có quy mô gần 650 ha, bao gồm Khu đô thị nghỉ dưỡng rộng khoảng 540 ha và Tổ hợp khu thể dục thể thao – sân golf khoảng 109 ha, được phát triển theo định hướng bảo tồn cảnh quan tự nhiên và khai thác bền vững tài nguyên địa phương.

Trong đó, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm – Tuyên Quang được quy hoạch như một “thành phố nghỉ dưỡng suối khoáng” với các biệt thự được dẫn khoáng nóng về từng căn... Bên cạnh đó, Tổ hợp khu thể dục thể thao - sân golf Mỹ Lâm sẽ phát triển sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế theo địa hình đồi núi và mặt nước tự nhiên.

Điểm đặc biệt, khu đô thị nghỉ dưỡng và tổ hợp sân golf này nằm liền kề Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đang được phát triển với hàng loạt tiện ích cao cấp.



