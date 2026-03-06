Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Một góc Khánh Hòa (ảnh: Báo Khánh Hòa).

Chiều 5/3, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp làm việc với Tập đoàn FPT nhằm nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn FPT báo cáo tình hình các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tại phường Nam Nha Trang, Tập đoàn có 2 dự án. Trong đó, Khu đô thị công nghệ có quy mô hơn 44 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 8.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 12 năm. Hiện dự án đang được cập nhật, hoàn thiện hồ sơ đề xuất xin chủ trương đầu tư lần 3.

Bên cạnh đó, dự án Khu công nghệ số tập trung có diện tích gần 8 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 163 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong 11 năm. Dự kiến sẽ hoàn thành đề xuất xin chủ trương đầu tư trong quý I/2026.

Tại cuộc họp, đại diện FPT kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ, sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai các dự án trên địa bàn một cách thuận lợi nhất. Tỉnh đề nghị FPT sớm hoàn tất đề xuất chủ trương đầu tư đối với 2 dự án tại phường Nam Nha Trang.

Đồng thời, giao Sở Tài chính phối hợp làm việc với doanh nghiệp để thống nhất lộ trình thực hiện, bảo đảm tiến độ phù hợp với điều kiện thực tiễn; rà soát, cập nhật các quy định pháp luật mới trong quá trình đề xuất, thẩm định chủ trương đầu tư để đảm bảo đúng quy định.

Không chỉ tăng tốc đầu tư tại Khánh Hòa với hai dự án quy mô lớn, FPT thời gian gần đây còn đẩy mạnh mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương khác.

Phối cảnh dự án tổ hợp giáo dục FPT tại TP Hải Phòng.

Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phù Liễn (Hải Phòng) đã có cuộc họp, nghe báo cáo và cho ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án tổ hợp giáo dục FPT trên địa bàn.

Dự án có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, quy mô nghiên cứu khoảng 10 ha, nằm tại khu vực có kết nối giao thông tương đối thuận lợi: phía Nam giáp đường Nguyễn Như Quế, phía Tây giáp kênh Mỹ Khê, các mặt còn lại giáp ruộng lúa và kênh hiện trạng. Vị trí này phù hợp với định hướng mở rộng không gian đô thị Hải Phòng về phía Nam, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm và bổ sung hạ tầng xã hội thiết yếu.

Theo định hướng, dự án sẽ hình thành một tổ hợp giáo dục hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hải Phòng và khu vực lân cận.

Điểm nhấn của dự án là khối nhà Alpha cao 13 tầng, tích hợp trung tâm hội nghị 800 chỗ, cùng hai khối giảng đường cao từ 4–7 tầng với tổng diện tích gần 28.000 m². Bên cạnh đó là khu ký túc xá 5 tầng, nhà đa năng dịch vụ với tổng diện tích hơn 18.000 m²; hệ thống sân thể thao rộng trên 10.000 m² gồm sân bóng đá mini, bóng rổ, cầu lông; cùng khu cây xanh, sân vườn và quảng trường có tổng diện tích hơn 38.000 m².

Không gian được tổ chức theo mô hình trường học đa cấp, liên kết các phân khu chức năng bằng mạng lưới cây xanh và quảng trường, tạo môi trường học tập năng động, hài hòa với cảnh quan xung quanh. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp dự kiến tiếp nhận khoảng 5.820 học sinh, sinh viên mỗi năm và tạo việc làm cho gần 450 cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cơ bản thống nhất với sự cần thiết và định hướng quy hoạch của dự án, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức không gian kiến trúc, giải pháp giao thông kết nối, bảo đảm yếu tố môi trường, cảnh quan và phù hợp với Quy hoạch chung.

Kết luận buổi họp, lãnh đạo phường ghi nhận sự chủ động của các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai hồ sơ, thủ tục. UBND phường được giao tiếp tục thực hiện các bước theo đúng trình tự, thẩm quyền; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công dự án, dự kiến vào giữa tháng 3/2026.

Được biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km, cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy… Việc sáp nhập giúp phát huy và bổ trợ thế mạnh của Khánh Hòa và Ninh Thuận trước đây, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực du lịch biển, thủy sản, cảng biển, công nghiệp, đô thị ven biển, logistics và năng lượng tái tạo.



