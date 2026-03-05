Bị thu hồi siêu dự án Đại Ninh, Công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn không nộp 5 "sổ đỏ"

Ngày 5-3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCNQSDĐ) số BM 926889, BM 926888, BM 926890, BM 926891, BM 926892 cấp ngày 28-2-2013 cho Công ty Cổ phần đầu tư – du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).



Sau hơn 13 năm, siêu dự án du lịch 25.243 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn trong tình trạng hoang vắng.

Những GCNQSDĐ này thuộc dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh) tại huyện Đức Trọng cũ (nay là các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine) đã cấp cho Công ty vào năm 2013 để thực hiện dự án. Dự án Đại Ninh UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) được cấp chứng nhận đầu tư năm 2010, có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng với diện tích 3.595 ha.

Lý do hủy các GCNQSDĐ này, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi GCNQSDĐ đã cấp khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong giấy theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13-1-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường sau đó đã có thông báo nhưng Công ty Sài Gòn Đại Ninh không giao nộp bản chính các GCNQSDĐ đã cấp về Sở theo quy định.

5 GCNQSDĐ nêu trên không còn giá trị pháp lý kể từ thời điểm Nhà nước thu đất theo Quyết định số 136/QĐ-UBND; chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định. Nếu có mọi giao dịch liên quan đến 5 GCNQSDĐ nêu trên, Công ty Sài Gòn Đại Ninh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Liên quan đến dự án này, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng vừa ban hành quyết định thu hồi rừng do Công ty Sài Gòn Đại Ninh quản lý và giao cho các đơn vị quản lý, bảo vệ.

Theo đó, diện tích rừng thu hồi từ doanh nghiệp này gần 877 ha do Công ty Sài Gòn Đại Ninh quản lý tại các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13-1-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi thu hồi, UBND tỉnh giao gần 790 ha rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý, bảo vệ (tại xã Tà Hine hơn 465 ha, xã Đức Trọng gần 324 ha); còn hơn 87 ha giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương để tổ chức quản lý, bảo vệ.

Trước đó ngày 13-1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Đại Ninh. Diện tích đất thu hồi theo hồ sơ pháp lý hơn 1.428 ha; diện tích đất thực tế hơn 1.434 ha (tăng hơn 6 ha do tính toán lại). Công ty Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024); Công ty được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng từ tháng 1-2022 nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.



