Tin vui cho người mua nhà của Novaland: Hơn 1.000 sắp được ký hợp đồng mua bán tại dự án trên “đất vàng” TPHCM sau nhiều năm trễ hẹn

Novaland mới đây đã cho biết, dự án Victoria Village chính thức bước vào giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý quan trọng, đánh dấu một cột mốc rất đáng mong chờ trong hành trình phát triển dự án.

Theo đó, từ 5/3 – 26/03, hơn 1.000 khách hàng sẽ ký hợp đồng mua bán, chính thức xác lập quyền sở hữu căn hộ. Song song đó, dự án cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nước rút khi các hạng mục xây dựng, hoàn thiện căn hộ và hệ thống kỹ thuật tại 4 tòa tháp được triển khai đồng bộ, từng bước định hình diện mạo khu căn hộ cao cấp tại khu Đông TPHCM.

Dự án có diện tích gần 4,3ha, ngay trục huyết mạch Mai Chí Thọ. Dự án Victoria Village bao gồm khu căn hộ - thương mại dịch vụ với khoảng hơn 900 sản phẩm. Ngoài ra còn có khu nhà liền thổ với khoảng 92 sản phẩm nhà phố thương mại (shophouse), biệt thự song lập, biệt thự đơn lập. Khu cao tầng gồm 4 tòa tháp cao 25 tầng, một tầng hầm.

Trước đó, ngày 29/1/2026, toàn bộ 1.044 căn hộ - khu cao tầng dự án Victoria Village đã được Sở Xây dựng TPHCM chấp thuận cho ký hợp đồng mua bán, dự án cũng đang tăng tốc hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao.



