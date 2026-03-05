Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui: Tuyến đường gần 6.000 tỷ đồng đi qua đô thị Aqua City của Novaland, kết nối QL 51 với cao tốc TP.HCM – Long Thành chính thức khởi động

05-03-2026 - 16:22 PM | Bất động sản

Dự án xây dựng Hương lộ 2 kết nối quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài hơn 9,4km với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng.

Sáng 5/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khởi động Dự án thành phần 1, Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây).

Tin vui: Tuyến đường gần 6.000 tỷ đồng đi qua đô thị Aqua City của Novaland, kết nối QL 51 với cao tốc TP.HCM – Long Thành chính thức khởi động- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện nhà đầu tư nhấn nút khởi động dự án.

Dự án xây dựng Hương lộ 2 kết nối quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025.

Đây là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai và là dự án chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo thiết kế, tuyến đường có tổng chiều dài hơn 9,4km nối quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60m với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 - bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - có tổng mức đầu tư hơn 573 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, diện tích cần thu hồi hơn 55ha.

Dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 - có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho Quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tin vui: Tuyến đường gần 6.000 tỷ đồng đi qua đô thị Aqua City của Novaland, kết nối QL 51 với cao tốc TP.HCM – Long Thành chính thức khởi động- Ảnh 2.

Vị trí dự án Aqua City trên trục đường Hương Lộ 2.

Đồng thời, Hương lộ 2 – tuyến giao thông huyết mạch nối từ Quốc lộ 51 qua đô thị Aqua City đến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây giúp rút ngắn thời gian đến sân bay Long Thành hay TP.HCM chỉ còn khoảng 20 phút.

Dương Dương

