Du thuyền của Trương Mỹ Lan "ế" khách, tiếp tục hạ giá lần 2

05-03-2026 - 15:32 PM | Bất động sản

Dàn du thuyền và tàu du lịch xa xỉ sản xuất tại Pháp và Ba Lan của bà Trương Mỹ Lan lại tiếp tục được hạ giá để tìm chủ mới.

THADS TPHCM vừa ban quyết định về việc giảm giá tài sản đối với 3 tài sản là du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Việc điều chỉnh giá này được thực hiện sau khi các đợt đấu giá trước đó không thành công, với mức giảm đồng loạt 5% so với giá khởi điểm liền kề.

Du thuyền "triệu đô" từ Pháp hạ giá hơn 2,4 tỉ đồng

Theo Quyết định số 407/QĐ-THADS, tài sản có giá trị lớn nhất trong đợt này là chiếc du thuyền The Reverie Saigon. Đây là du thuyền có màu xanh trắng sang trọng, được sản xuất tại Pháp vào năm 2018.

Du thuyền của Trương Mỹ Lan "ế" khách, tiếp tục hạ giá lần 2 - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

Trong lần đấu giá liền kề trước đó, chiếc du thuyền này được rao bán với giá hơn 49,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại quyết định mới nhất, mức giá khởi điểm đã được điều chỉnh giảm 5%, chỉ còn hơn 46,8 tỉ đồng (tương đương mức giảm khoảng 2,4 tỉ đồng). Hiện tại, tài sản này đang được neo đậu tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh du thuyền hạng sang, 2 chiếc tàu du lịch khác của bà Trương Mỹ Lan cũng được hạ giá để tìm chủ nhân mới.

Tàu THALIA sản xuất tại Ba Lan năm 2017, màu trắng. Giá khởi điểm từ hơn 4,85 tỉ đồng đã giảm xuống còn hơn 4,6 tỉ đồng.

Tàu ELECTRA có cùng thông số kỹ thuật, năm sản xuất và nguồn gốc từ Ba Lan tương tự tàu THALIA. Mức giá khởi điểm của tàu này cũng được điều chỉnh giảm 5%, xuống mức hơn 4,6 tỉ đồng.

Cả 2 chiếc tàu này hiện đang được lưu giữ tại Vinhomes Central Park, TPHCM.

Ngày 20-1-2026, các tài sản này đã được giảm giá lần 1 do chưa thể thanh lý thành công. Đây là các tài sản đã bị kê biên bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an từ tháng 11-2023 nhằm đảm bảo thi hành án.

Theo Trần Thái

Người lao động

