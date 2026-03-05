Tin vui: Sắp có tuyến đường hơn 840 tỷ đồng, dài khoảng 2,22 km kết nối Vành đai 4 Hà Nội với Vành đai 5 Ninh Bình

Tại Công văn số 1876/VPCP-CN ngày 4/3/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý về nguyên tắc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 (Hà Nội) với đường Vành đai 5 (Ninh Bình) theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Thủ đô năm 2024.

Theo đề xuất, tuyến có điểm đầu giao với trục phát triển phía Nam Hà Nội tại lý trình Km34+600; điểm cuối khớp nối với đường D5 (đường ĐT.498D) đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tổng chiều dài tuyến khoảng 2,22 km; quy mô mặt cắt ngang đầu tư 42 m.

Trong đó, đoạn trên địa bàn Hà Nội có điểm đầu Km0+000 (giao cắt với trục kinh tế phía Nam Hà Nội tại Km34+600), điểm cuối Km1+620 (ranh giới TP. Hà Nội và tỉnh Ninh Bình); chiều dài khoảng 1,62 km; quy mô mặt cắt ngang 42 m.

Tuyến được đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm hè đường, cây xanh, thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông; đồng thời xây mới cầu vượt sông Nông Giang (cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực và bê tông cốt thép) phù hợp quy mô tuyến.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tuyến có điểm đầu Km1+620 (ranh giới TP. Hà Nội và tỉnh Ninh Bình), điểm cuối giao với đường D5 (đường ĐT.498D); chiều dài khoảng 0,6 km; quy mô mặt cắt ngang 42 m; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm hè đường, cây xanh, thoát nước mưa, điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 840,155 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 491 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn ngân sách TP. Hà Nội, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp khu vực cửa ngõ phía Nam TP. Hà Nội với khu vực phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình, góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối giao thông khu vực, tăng cường giao thương, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời mở rộng không gian phát triển, tạo động lực mới cho kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc triển khai thực hiện Dự án trên phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy hoạch; tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách, xây dựng, đường bộ và quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách thành phố để thực hiện Dự án theo quy định của Luật Thủ đô năm 2024; UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và kiểm toán về nội dung thông tin, số liệu của Dự án.