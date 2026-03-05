Hối hả trên công trình trọng điểm

Theo thống kê, toàn thành phố có hơn 9.200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với diện tích trên 1.100 ha, dự kiến 1.368 hộ cần bố trí tái định cư và 7.418 ngôi mộ phải di dời. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 6.302 tỷ đồng, trong đó 4.495 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ; hơn 1.800 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng di dời như khu tái định cư, nghĩa trang, chợ, trường học. Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2026, TP. Huế hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công theo yêu cầu của Chính phủ.