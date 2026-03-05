Hối hả trên công trình trọng điểm
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều công trình trọng điểm tại TP. Huế đồng loạt thi công trở lại. Trên các đại công trường mở rộng cao tốc và nhiều dự án khu tái định cư, máy móc, nhân lực được huy động tối đa, tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm bù thời gian nghỉ Tết và bảo đảm các mốc hoàn thành trong năm.
Sau Tết Nguyên đán, các mũi thi công trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối tỉnh Quảng Trị với Huế, tổng chiều dài 98,73 km) đồng loạt ra quân trở lại, đặc biệt là đoạn tuyến qua TP. Huế.
Tại các đoạn mở rộng cao tốc qua phường Kim Long, Kim Trà, Hương Trà, nhịp thi công được tăng tốc, xe máy, nhân lực hiện diện dày đặc. Tranh thủ thời tiết nắng ráo những ngày đầu năm, các đơn vị tập trung xử lý bóc phong hóa đồi, đắp nền đường, đào đất tại vị trí cao, đắp bù ở các đoạn trũng, lu lèn nền ở những vị trí mở rộng từ 2 lên 4 làn xe.
Đơn vị thi công cũng triển khai các hạng mục kỹ thuật để chuẩn bị mở rộng thêm đơn nguyên cầu Tu Ca - cây cầu cạn dài nhất trên đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Tương tự, trên công trường mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng, không khí thi công diễn ra tất bật. Các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2025.
Đến nay, khối lượng thi công trên đoạn tuyến mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đạt khoảng 80%. Trên tuyến có 50 cây cầu, toàn bộ dầm cầu đã được đúc xong, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện. Phần mặt đường mở rộng đã được thảm bê tông nhựa lớp 1, lớp 2, hệ thống an toàn giao thông như hộ lan, dải phân cách cứng… được lắp đặt đồng bộ.
Tuyến mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 65 km, điểm đầu kết nối với đoạn cuối Cam Lộ - La Sơn tại xã Hưng Lộc (TP. Huế), điểm cuối tại nút giao Hòa Liên (TP. Đà Nẵng). Mặt cắt ngang được mở rộng lên 22 m, bảo đảm quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 60-80 km/h. Do tuyến có nhiều khúc cua, đèo dốc, trong thời gian thi công đơn vị quản lý đặt biển hạn chế tốc độ 50 km/h để bảo đảm an toàn, việc điều chỉnh này dự kiến duy trì đến hết tháng 3 năm nay.
Cùng với các tuyến cao tốc đang đẩy nhanh tiến độ, nhiều công trình xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua TP. Huế cũng được triển khai khẩn trương trở lại.
Tại các khu tái định cư Niêm Phò, Sơn Tùng, Vinh Hà, Phú Đa… nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công hạ tầng kỹ thuật, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công. Cán bộ kỹ thuật, quản lý thuộc các Ban QLDA khu vực 2, khu vực 3 thường trực tại công trường nhằm giám sát, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh và đôn đốc nhà thầu về tiến độ thực hiện.
Trên địa bàn thành phố, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua 12 xã, phường có chiều dài khoảng 95,05 km. Để phục vụ dự án, TP. Huế triển khai 33 dự án hạ tầng với tổng kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng, trong đó có 22 khu tái định cư.
Theo thống kê, toàn thành phố có hơn 9.200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với diện tích trên 1.100 ha, dự kiến 1.368 hộ cần bố trí tái định cư và 7.418 ngôi mộ phải di dời. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 6.302 tỷ đồng, trong đó 4.495 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ; hơn 1.800 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng di dời như khu tái định cư, nghĩa trang, chợ, trường học. Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2026, TP. Huế hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công theo yêu cầu của Chính phủ.
