Dự án mở rộng đường Tam Trinh nguy cơ vỡ tiến độ

Dự án có mục tiêu mở rộng đường Tam Trinh rộng từ 2 làn xe lên 6 làn xe (40 m) và được khởi công năm 2016, tiến độ hoàn thành năm 2018, nhưng đến nay sau đúng 10 năm thi công (chậm tiến độ 8 năm), dự án mới mở rộng được 500 mét trên tổng số 3,5 km tuyến đường. Công trình do UBND quận Hoàng Mai cũ, nay là UBND phường Hoàng Mai làm chủ đầu tư.