Dự án mở rộng đường Tam Trinh nguy cơ vỡ tiến độ
Có kế hoạch hoàn thành quý I/2026, tuy nhiên dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) hiện nay vẫn đang thi công dở dang, nhiều đoạn chưa giải phóng xong mặt bằng. Nguy cơ dự án tiếp tục vỡ tiến độ sau 10 năm thi công đang hiện diện.
Sau 10 năm thi công (8 năm chậm tiến độ), hiện dự án mở rộng đường Tam Trinh vẫn ngổn ngang, bụi bặm
Dự án có mục tiêu mở rộng đường Tam Trinh rộng từ 2 làn xe lên 6 làn xe (40 m) và được khởi công năm 2016, tiến độ hoàn thành năm 2018, nhưng đến nay sau đúng 10 năm thi công (chậm tiến độ 8 năm), dự án mới mở rộng được 500 mét trên tổng số 3,5 km tuyến đường. Công trình do UBND quận Hoàng Mai cũ, nay là UBND phường Hoàng Mai làm chủ đầu tư.
Các thiết bị thi công được huy động về dự án nhiều năm nay (ảnh trái - chụp năm 2024) nhưng chưa được sử dụng, đến nay cỏ đã mọc, phủ um tùm (ảnh phải - chụp năm 2026).
Tại đoạn dự án nối ra đường Vành đai 3 (đường Đỗ Mười) vẫn đang bị thắt nút cổ chai, chưa giải phóng mặt bằng. Ảnh chụp ngày 3/3/2026.
Hiện đoạn dự án dài 500 m đi qua chợ Yên Sở là được mở rộng, các đoạn tiếp theo đang thi công xôi đỗ do vướng nhà của người dân.
Đoạn dự án đi qua hồ Yên Sở, sau 10 năm mới đang giải phóng từng đoạn.
Hiện tuyến đường Tam Trinh từ hồ Yên Sở đi Minh Khai (Vành đai 2) vẫn là đường cũ, chỉ rộng 2 làn xe cho cả hai chiều.
Công tác giải phóng mặt bằng nhà dân cũng chưa được thực hiện đồng bộ.
Đoạn dự án từ Hồ Yên Sở đi phố Minh Khai (Vành đai 2) đang còn nhiều nhà dân chưa được giải phóng (mũi tên), nên nhiều ý kiến cho rằng việc dự án hoàn thành trong quý I/2026 như kế hoạch là khó xảy ra, nguy cơ dự án tiếp tục chậm tiến độ đang hiện diện.
Theo Anh Trọng
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/du-an-mo-rong-duong-tam-trinh-nguy-co-vo-tien-do-post1824823.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM