BV Bavella Green Park tung chính sách đặc biệt dịp đầu năm

Đặc quyền "Mở khóa nhà xinh - Rinh VF3 cá tính"

Sở hữu BV Bavella Green Park dịp đầu năm, khách hàng được cộng hưởng giá trị từ những chính sách hấp dẫn bất kể mục đích mua để an cư hay đầu tư tích sản. Chủ đầu tư dự án BV Bavella Green Park công bố nhiều ưu đãi đặc biệt và chính sách thanh toán linh hoạt. Trong đó nổi bật có chương trình "Mở khóa nhà xinh, rinh VF3 cá tính" với tỷ lệ trúng thưởng lên đến 6 lô/xe. Tỷ lệ trúng thưởng cao với 6 khách hàng sẽ có 1 khách hàng trúng thưởng giúp mở rộng cơ hội cho các chủ nhân để dễ dàng hoàn thiện hệ sinh thái sống hiện đại.

Nằm tại vị trí trung chuyển chiến lược của thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh, BV Bavella Green Park sở hữu mức giá chỉ từ 56 triệu đồng/m2. Đây được xem là mức giá hấp dẫn so với những giá trị nội tại đã hiện hữu và dư địa tăng trưởng của dự án. Để hỗ trợ tối đa cho dòng tiền của khách hàng, dự án áp dụng lộ trình thanh toán giãn cách lên đến 36 tháng. Với những nhà đầu tư, đây là công cụ đòn bẩy lý tưởng để điều tiết vốn lưu động, trong khi các gia đình trẻ có thể thảnh thơi tích lũy mà không chịu áp lực nợ vay lớn.

Chia sẻ về tiềm năng dự án, anh Ngọc Minh - một nhà đầu tư tại Bắc Ninh chia sẻ: "Sau thông tin sáp nhập tỉnh thành, giá và lượng tìm kiếm đất nền trên cả nước tăng trung bình 20-67% so với cùng kỳ. Và đến nay, BV Bavella Green Park vẫn tiếp tục khẳng định được sức hút. Tại đây, bên cạnh lợi thế vị trí, tiện ích và sổ đỏ sẵn sàng, điểm tôi tâm đắc nhất là sự linh hoạt dành cho khách hàng. Khách hàng có thể chọn đất nền hoặc nhà phố xây sẵn, chỉ cần thanh toán 30% đã có thể nhận nhà sớm, được chiết khấu lên đến 15% và đặc biệt là thời hạn xây dựng được kéo dài tới 20 năm - một đặc quyền hiếm có trên thị trường hiện nay."

Đô thị hiện hữu - Bảo chứng cho giá trị an cư, đầu tư vững vàng

BV Bavella Green Park khẳng định vị thế của một khu đô thị đẳng cấp bậc nhất Bắc Ninh khi toàn bộ hạ tầng và tiện ích nội khu đã sớm hoàn thiện và được đưa vào sử dụng. Tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và liền kề khu dân cư hiện hữu, BV Bavella Green Park sở hữu vị trí đa kết nối cùng nhiều nét khác biệt về thiết kế, tiện ích nội khu so với các dự án trong khu vực. Các sản phẩm tại dự án sở hữu mặt tiền lớn lên đến 7,5m, không bị che chắn tầm nhìn, giúp tăng cường khả năng đón gió, đón sáng và tối ưu tầm nhìn. Với mật độ xây dựng thấp chỉ 24,01%, đây là dự án hiếm có tại Bắc Ninh sở hữu không gian xanh, thoáng đãng giúp bảo vệ tối đa sức khỏe cho cư dân. Nhiều khách hàng, đặc biệt là các gia đình đa thế hệ đã chọn BV Bavella Green Park an cư vì sự tiện nghi, thuận tiện, thoải mái và trong lành.

Tại BV Bavella Green Park, hệ thống 68 tiện ích vượt trội đã đi vào vận hành như khu thể thao đa năng ngoài trời, con đường ánh sáng, hồ Ngọc Bích, công viên trung tâm… đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí, làm việc của mọi thành viên trong gia đình.

Đất nền, nhà phố BV Bavella Green Park sở hữu nhiều lợi điểm nổi bật

Khách hàng có thể đến tham quan thực tế nhà mẫu và khuôn viên dự án để kiểm chứng chất lượng, đảm bảo môi trường sống tương lai cho gia đình. Sự an tâm tuyệt đối còn đến từ việc dự án đã có sổ đỏ từng lô, sẵn sàng bàn giao cho cư dân. Đây được xem là "lá chắn" pháp lý quan trọng nhất, bảo vệ quyền lợi sở hữu và gia tăng tính thanh khoản cho tài sản trong mọi biến động của thị trường.

Giá trị nội tại của dự án còn đứng trước triển vọng bứt phá khi tòa nhà ở xã hội quy mô 25 tầng với 704 căn hộ nằm trong nội khu đang xây dựng. Sự hiện diện của phân khu cao tầng này dự kiến đón khoảng ~1.600 cư dân về sinh sống, hình thành nên một cộng đồng sầm uất và nhộn nhịp, kéo theo nhu cầu tiêu dùng lớn tại chỗ.

Việc hình thành một khu đô thị có người ở thực, có kinh doanh thực biến các dãy nhà phố thương mại tại BV Bavella Green Park thành những tài sản có khả năng khai thác dòng tiền bền vững. Từ dịch vụ spa, nhà hàng, văn phòng đến các cửa hàng tiện ích…, tất cả đều được thừa hưởng nguồn khách hàng nội tại ổn định. Sự giao thoa giữa một không gian sống trong lành, đẳng cấp và một trung tâm giao thương nhộn nhịp chính là sức hút riêng biệt của dự án.