Hà Nội: Hy hữu 14 hộ dân có nhà, đất 'đè' lên một nửa phần đất của nhà bên cạnh

Theo phản ánh, đất ở của hàng chục hộ dân tại Khu sân kho Quyết Tiến ( phường Yên Nghĩa , Hà Nội) đã được chính quyền địa phương giao từ năm 2003 và được cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ). Tuy nhiên, hiện 14 thửa đất tại khu vực này không thể chuyển nhượng, không được cấp phép xây dựng do vị trí đất thực tế và sơ đồ giao đất của các hộ lệch nhau, chồng lấn diện tích .

Ông Nguyễn Hữu Chiến (số nhà 18/30, tổ 6 phường Yên Nghĩa) cho biết, năm 2020 gia đình nhận chuyển nhượng thửa đất của anh L.M.H với diện tích 45m2. Trước khi quyết định mua, ông đã kiểm tra thấy thửa đất không vướng quy hoạch , đã có sổ đỏ. Đặc biệt, thửa đất này các chủ trước đã giao dịch sang tên thành công, ngân hàng cũng đồng ý cho thế chấp nên ông yên tâm giao dịch.

Ông Nguyễn Hữu Chiến nhận chuyển nhượng đất có sổ đỏ từ năm 2020 nhưng hiện chưa thể sang tên

Sau khi công chứng hợp đồng mua bán, ông làm thủ tục cấp sổ đỏ nhưng bị trả hồ sơ do thửa đất bị chồng lấn với hộ bên cạnh. Sau nhiều lần kiến nghị, đến nay trường hợp của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết.

Tương tự, năm 2022 ông Đặng Huy Hiền nhận chuyển nhượng lại một thửa đất có diện tích 45m. Tuy nhiên, gia đình làm thủ tục cấp phép xây dựng nhưng không được chấp nhận. Nguyên nhân là trong số 45m2 chỉ có một nửa là diện tích đất của gia đình ông, nửa còn lại bị cấp cho một hộ khác, không trùng khớp với biên bản giao đất năm 2003.

Thửa đất của gia đình ông Chiến đã được chuyển nhượng nhiều lần, đến lượt ông thì bị "tắc"

Sổ đỏ thửa đất của gia đình ông N.Q.K được cấp đổi năm 2009 với diện tích 45m2. Năm 2015, khi xin cấp giấy phép xây dựng, ông K phát hiện một phần thửa đất của gia đình đã bị cấp cho một hộ khác. Sau đó, ông K đã có đơn gửi UBND phường Yên Nghĩa và quận Hà Đông (cũ) đề nghị giải quyết.

Kết quả đo đạc của chính quyền địa phương cho thấy, hiện trạng thực tế thửa đất của ông K chỉ còn 44,4m2. Trong đó, 21,2m2 nằm trong sổ đỏ đã cấp cho ông K và 23,2m2 còn lại nằm trong sổ đỏ của hộ liền kề bên phải. Diện tích hộ ông K đã được cấp sổ đỏ thì lại bị hộ liền kề bên trái xây nhà chồng lấn lên.

Hiện trạng khu đất sân kho Quyết Tiến

Được biết, năm 2003, huyện Hoài Đức (cũ) đã cấp 4 thửa đất ở cho các hộ dân xã Yên Nghĩa với diện tích 674m2 tại khu sân kho Quyết Tiến. Sau đó, các hộ đã tách thành 15 thửa, hiện tất cả các thửa đã được cấp “sổ đỏ”. Hiện nay, cả 14 hộ đều có "sổ đỏ" không trùng khớp với ranh giới, mốc giới như biên bản giao đất 2023. Nguyên nhân vị trí đất thực tế và sơ đồ giao đất lệch nhau do các hộ trước đó xây dựng bị chồng lấn diện tích.

Trước đây theo hướng dẫn của Phòng TN&MT quận Hà Đông (cũ), các hộ dân đã thuê đơn vị đo đạc đo tọa độ VN2000; ký giáp ranh mốc giới, đồng thuận đề nghị UBND phường Yên Nghĩa cấp đổi “sổ đỏ”. Các hộ dân cũng đã có đơn thư đề nghị chính quyền tại giải quyết, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chính quyền phường “bó tay”

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Yên Nghĩa xác nhận có vụ việc trên và đã kéo dài nhiều năm.

Cụ thể, hiện trạng các thửa đất của các hộ "cài" lên nhau theo hình răng lược. Trong đó, thửa đầu tiên xây dựng trước, thay vì đúng ranh giới lại xây lùi vào diện tích của hộ thứ 2. Các hộ xây dựng sau lấy trường hợp nhà đầu tiên làm mốc và xây đúng diện tích của mình mà không xem bản đồ. Như thế, hiện nay tất cả các thửa đất chỉ có 1/2 diện tích là của chính chủ, 1/2 diện tích còn lại là của hộ bên cạnh. Nguyên nhân là do trước đây việc xây dựng tại xã Yên Nghĩa (cũ) chưa phải xin phép. Cùng với đó, cán bộ quản lý đất đai còn buông lỏng dẫn đến sai sót như trên.

Khu đất sân kho Quyết Tiến

Để giải quyết vụ việc, những năm qua quận Hà Đông (cũ) và phường Yên Nghĩa đã nhiều lần tổ chức đối thoại tuy nhiên, một số hộ dân chưa đồng thuận. Hơn nữa, 10/14 thửa đất đã xây dựng nhà kiên cố nên việc giải quyết gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, hồ sơ lưu đối với khu sân kho Nghĩa Lộ trước đây về quy hoạch, giao đất, cấp sổ đỏ từ những năm 2003, chưa được đo đạc bản đồ địa chính. Trong quá trình sử dụng các hộ đã tách thửa, chuyển nhượng và xây dựng nhà ở nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết.

Các khu đất để hoang do chưa được cấp phép xây dựng

Theo đại diện UBND phường, hiện các hộ dân muốn giữ nguyên hiện trạng và đăng ký biến động diện tích đất. Tuy nhiên, nếu chọn phương án án này, hộ cuối cùng sẽ bị thiếu hơn 20m2. Các hộ dân muốn UBND phường bù diện tích thiếu này bằng diện tích đất công bên cạnh. “Muốn giao đất công phải có phương án sử dụng đất và được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, việc này vượt quá thẩm quyền của phường" vị đại diện này nói.

Vị này cũng cho biết, hiện phường chưa có phương án nào khả thi. UBND phường sẽ tiếp tục mời các hộ dân cùng trao đổi, đồng thời mong muốn thành phố có hướng dẫn để xử lý dứt điểm vụ việc.