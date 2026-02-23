Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đi làm giấy tờ nhà đất, người dân bất ngờ được lì xì năm mới

23-02-2026 - 14:45 PM | Bất động sản

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai rất rộn ràng

Sáng 23-2, nhiều người dân đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai đã bất ngờ khi được lãnh đạo xã lì xì chúc mừng năm mới.

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Hiao rất rộn ràng. Từ sáng sớm, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao đã có mặt thăm hỏi, chúc Tết các công dân đầu tiên đến làm thủ tục hành chính.

Đi làm giấy tờ nhà đất, người dân bất ngờ được lì xì năm mới- Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Ia Hiao thăm hỏi, lì xì chúc Tết người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

Lãnh đạo xã Ia Hiao đã ân cần thăm hỏi người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị và cho biết thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Dịp này, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao đã lì xì cho những công dân đầu tiên đến làm thủ tục hành chính trong năm mới, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Sự quan tâm, gần gũi, chân tình ấy mang đến niềm vui và không khí phấn khởi, khiến buổi làm việc đầu xuân trở nên ấm áp, ý nghĩa hơn.

Bà Phạm Thị Hòa (thôn Bình Trang, xã Ia Hiao) cho biết khi vừa nộp xong hồ sơ đất đai thì được lãnh đạo xã đến chúc Tết, tặng lì xì. "Lần đầu tiên đi làm thủ tục mà tôi được lãnh đạo xã chúc Tết, thăm hỏi và lì xì như vậy nên rất vui. Hy vọng địa phương sẽ tiếp tục phục vụ người dân ngày càng chu đáo hơn" - bà bày tỏ.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

