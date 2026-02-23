Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại những vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội

23-02-2026 - 08:34 AM | Bất động sản

Là một trong những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn bậc nhất khu vực Ciputra - Tây Hồ Tây, sau tết Nguyên Đán 2026 Sunshine Group cho biết sẽ tiếp tục khởi công và động thổ 2 dự án tại khu vực này. Cùng với đó, Tập đoàn này sẽ động thổ thêm một tòa tháp căn hộ cao cấp ngay tại khu vực Mỹ Đình.

Noble West Lake Ha Noi - Tổ hợp căn hộ hàng hiệu số 1 Việt Nam thuộc Khu đô thị Ciputra

Dự án đầu tiên sẽ được Sunshine Group khởi công ngay sau tết vào ngày 3/2/2026 là Noble West Lake Ha Noi - Tổ hợp căn hộ hàng hiệu số 1 Việt Nam thuộc Khu đô thị Ciputra.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 1.

Noble West Lake Ha Noi - Tổ hợp căn hộ hàng hiệu số 1 Việt Nam thuộc Khu đô thị Ciputra được xem là dự án căn hộ hạng sang có quy mô lớn nhất Hà Nội trong năm 2026.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 2.

Noble West Lake Ha Noi thuộc KĐT Ciputra, đối diện Lotte Mall, tiếp giáp Võ Chí Công. Đây được xem là vị trí trung tâm hiếm hoi còn sót lại khu vực nội đô Hà Nội được ví như “vùng đất đầu rồng”. Khu vực Tây Hồ Tây – Nhật Tân từ lâu đã là điểm đến của giới tinh hoa, cộng đồng ngoại giao và chuyên gia quốc tế.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 3.

Dự án này gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng nổi và 3 tầng hầm. Sau khi hoàn thành Noble West Lake Ha Noi sẽ cung ứng ra thị trường hơn 2.000 căn hộ hàng hiệu, kiến tạo một biểu tượng sống mới tại phía Tây Hồ Tây.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 4.

Noble West Lake Ha Noi thừa hưởng không gian xanh của khu Ciputra - Tây Hồ Tây với 77ha cây xanh và mặt nước – một trong những khu đô thị xanh bậc nhất Việt Nam.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 5.

Đặc biệt, theo tiết lộ của Sunshine Group tổ hợp gồm 12 tòa tháp, được thiết kế như 12 biểu tượng kiến trúc độc lập, tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất của phân khúc siêu sang: Façade kính Low-E ba lớp chạm sàn; Tầm nhìn panorama không che chắn.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 6.

Theo tiết lộ của Sunshine Group đây sẽ là tổ hợp căn hộ hàng hiệu bậc nhất Hà Nội với nội thất và quản lý được đầu tư lớn. Đặc biệt, triết lý nội thất tại Noble West Lake Ha Noi được dẫn dắt bởi tinh thần Bespoke Craftsmanship - nơi mỗi không gian được “may đo” như một tác phẩm độc bản.

Từ mỗi căn hộ Noble West Lake Ha Noi, tầm nhìn mở ra panorama ôm trọn sông Hồng – Hồ Tây – Ciputra, ba biểu tượng địa lý – sinh thái – đô thị  tại Hà Nội.

Cùng với việc Khởi công Noble West Lake Ha Noi, Sunshine Group cũng sẽ động thổ 2 dự án lớn khác là Sunshine River Park và Sunshine Continental.

Sunshine River Park - Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp hưởng lợi đầu tiên và gần nhất trục cảnh quan sông Hồng

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 7.

Tọa lạc tại phường Phú Thượng, Sunshine River Park được quy hoạch trên quỹ đất hơn 14.000m², với tổng diện tích sàn xây dựng gần 134.000m².

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 8.

Dự án bao gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường gần 900 căn hộ cao cấp sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Hồng.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 9.

Tiện ích khối đế TTTM, lõi cảnh quan của Sunshine River Park được kiến tạo như resort 5 sao, bể bơi vô cực, vườn xanh trên không…

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 10.

Sunshine River Park là dự án tổ hợp căn hộ cao cấp hưởng lợi đầu tiên và gần nhất trục cảnh quan sông Hồng.

Sunshine Continental - Dự án Tháp căn hộ cao cấp khu vực Mỹ Đình

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 11.

Sunshine Continental tọa lạc tại giao điểm phố Trần Bình – Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội cũng sẽ được Sunshine Group chính thức động thổ vào ngày 2/3 sắp tới.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 12.

Dự án được quy hoạch gồm 1 tòa tháp cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp gần 300 căn hộ cao cấp. Đây sẽ là dự án căn hộ hiếm hoi được khởi công tại khu vực Mỹ Đình trong năm 2026.

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại trung tâm Hà Nội - Ảnh 13.

Theo tiết lộ từ Sunshine Group, tiện ích khối đế (Boutique Luxury), bể bơi vô cực…sẽ được chú trọng đầu tư mang đến không gian sống cao cấp bậc nhất khu vực Mỹ Đình.

Phan Nam

An Ninh Tiền Tệ

