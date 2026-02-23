Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho tỉnh Phú Thọ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp ngày 14/2/2026 về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Theo Thông báo, cầu sông Lô hiện hư hỏng nghiêm trọng, cần được xử lý khẩn cấp để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, tiến độ khắc phục thời gian qua còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Với tinh thần "không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm", Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp nhằm tháo gỡ và xử lý dứt điểm vấn đề cấp bách này.

Liên quan đến trách nhiệm các bên, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác giám định trong tháng 2/2026 để làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình.

Việc quản lý, sử dụng cầu sông Lô cũ phải dựa trên cơ sở khoa học và ý kiến chuyên môn, tuyệt đối đặt an toàn tính mạng và tài sản của người dân lên trên hết.

Về giải pháp lâu dài, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng cầu sông Lô mới theo tầm nhìn dài hạn, thực hiện theo trình tự đầu tư công trình khẩn cấp, bảo đảm kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông huyết mạch khu vực cửa ngõ Hà Nội theo quy hoạch.

UBND tỉnh Phú Thọ được giao triển khai theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đầu tư công; phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong 1 tháng; tổ chức thực hiện dự án trong khoảng 1 năm kể từ ngày 1/3/2026 và khánh thành trước Tết năm 2027. Yêu cầu xuyên suốt là không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, thất thoát, thực hiện đúng tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Tỉnh được yêu cầu tham khảo kinh nghiệm triển khai cầu Phong Châu; khảo sát kỹ điều kiện địa chất, thủy văn; tính toán đầy đủ các yếu tố ứng phó biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan.

Cầu mới phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng và tầm nhìn dài hạn; kết nối đồng bộ nội tỉnh và các hướng phát triển theo quy hoạch; quy mô tối thiểu tương đương cầu Phong Châu, đặc biệt về mặt cắt ngang. Các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Quốc phòng, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai.

Về nguồn vốn, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp; tỉnh Phú Thọ bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường dẫn. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vốn theo đúng quy định, bảo đảm không để xảy ra lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Cầu Sông Lô đã xuống cấp trầm trọng, nhiều chân trụ cầu lộ ra phần sắt thép, bên trong rỗng, không có bê tông - Ảnh: Báo XD

Trước đó, theo Công văn ngày 14/2/2026, UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất xây dựng cầu mới tại vị trí bến phà Đoan Hùng cũ. Khu vực này hiện đã có đường dẫn hai bên rộng khoảng 5 m; khi mở rộng theo quy mô cầu mới dự kiến phải giải phóng mặt bằng khoảng 30 hộ dân.

Theo đề xuất, cầu mới có chiều dài 600 m; mặt cắt ngang 16 m (4 làn xe); đường dẫn dài khoảng 1 km (bờ tả 0,45 km, bờ hữu 0,55 km). Tổng mức đầu tư dự kiến 750 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng chi phí xây dựng cầu và đường dẫn, 150 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho biết, nếu được triển khai ngay, dự án có thể hoàn thành trong khoảng 1 năm, góp phần giảm tải cho cầu cũ, bảo đảm kết nối hai bờ sông Lô khu vực huyện Đoan Hùng (cũ). Việc xây dựng cầu mới là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 9.000 hộ dân và công nhân tại các khu công nghiệp Sóc Đăng, Đoan Hùng.

Tuy nhiên, ngân sách tỉnh hiện gặp khó khăn do kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã phân bổ hết, trong khi kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026–2030 chưa được giao.

Vì vậy, địa phương đề nghị cho phép triển khai dự án theo trình tự công trình khẩn cấp; đồng thời kiến nghị ngân sách trung ương hỗ trợ 600 tỷ đồng để thực hiện xây lắp trong năm 2026, phần còn lại 150 tỷ đồng tỉnh sẽ bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với cầu cũ, UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất cho phép đơn vị đã thi công thực hiện khắc phục trên cơ sở thiết kế do đơn vị tư vấn lập và được thẩm tra độc lập; sau khi hoàn thành sẽ tổ chức kiểm định, đánh giá an toàn công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.