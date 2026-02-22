Chuyên gia phong thủy Phạm Cương: Rất khó xảy ra chuyện BĐS giảm đột ngột trong năm 2026

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương.

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, bối cảnh năm 2025 chứng kiến nhiều dự án hạ tầng lớn được hoàn thiện và khởi công. Người xưa có câu “đường mở đến đâu, tài lộc đến đó”.

Trong Phong thủy, hạ tầng giao thông như các trục đường lớn, các cây cầu bắc qua sông… đóng một vai trò rất quan trọng, vì nó là các mạch dẫn khí mang đến sự thịnh vượng cho cả một vùng đất, làm tăng giá trị bất động sản và mở ra các cơ hội đầu tư sinh lợi lớn.

Trong năm 2025, cả nước đã khởi công và khánh thành hàng loại các công trình hạ tầng lớn nhỏ tạo động lực phát triển cho nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, Hà Nội đã khởi công một số siêu dự án trong năm 2025, nếu tiếp tục được triển khai tốt trong thời gian tới không chỉ làm thay đổi diện mạo thủ đô và còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong tương lai.

Đặc biệt là cuối năm 2025 vừa qua, siêu dự án Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng với tổng vốn hơn 800.000 tỷ đồng đã được khởi công, cùng với dự án cải tạo sông Tô Lịch. Những động thái này khiến ông Cương liên tưởng đến Hàn Quốc thập niên 1960, thời kỳ Tổng thống Park Chung-hee cải tạo sông Hàn và suối Cheonggyecheon, đặt nền móng cho “Kỳ tích sông Hàn”. Ở Việt Nam, chúng ta có thể hy vọng có được Kỳ tích sông Hồng với một tầm nhìn dài hạn.

Về ngắn hạn, xét trên Cửu tinh của 2026, hành Thổ đại diện cho bất động sản, xây dựng…dù không được vượng nhưng cũng không phải là suy. Về cấu trúc Ngũ hành, bất động sản là Thổ, chứng khoán là Hỏa nên thường bất động sản sẽ đi chậm hơn chứng khoán một nhịp và xuống chậm hơn.

Bất động sản năm 2026 dù không tăng trưởng mạnh mẽ như năm 2025 nhưng sẽ không đáng lo. Dù câu chuyện tăng lãi suất tạo tâm lý bi quan nhưng theo chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương năm 2026 chỉ là giai đoạn chậm hoặc pha tích lũy với thị trường bất động sản trong một chu kỳ tăng trưởng dài. Rất khó xảy ra chuyện BĐS giảm đột ngột.

Về phân khúc, 2025 giá chung cư trung tâm tiếp tục tăng, nhưng tới đây sóng 2026 sẽ lan ra vành đai. Đất nền vùng ven đi ngang.

Về địa bàn, bất động sản tại các khu vực trung tâm như Hà Nội vẫn duy trì trạng thái ổn định, đi ngang; trong khi đó, sóng bất động sản có xu hướng lan tỏa về các vùng trũng hoặc mở rộng ra khu vành đai.

Chuyên gia Phạm Cương cho rằng, năm 2026, cơ hội sẽ tập trung ở một số địa bàn vùng ven, các khu vành đai được hưởng lợi từ hạ tầng hoàn thiện. Các thành phố lớn ở phía Nam như Đà Nẵng, TP HCM, Bình Dương (cũ)… hay các trung tâm du lịch Quảng Ninh, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc…cũng có nhiều tiềm năng để đầu tư.