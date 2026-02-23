Sau giai đoạn trầm lắng, bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 ra sao?

Nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản cải thiện

Theo thống kê của Công ty Cổ phần Bất động sản BHS, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao tầng năm 2025 đạt hơn 11.800 căn hộ, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024, với 12 dự án mở bán mới. Nguồn cung tập trung tại các địa bàn có du lịch phát triển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP.HCM.

Tỷ lệ hấp thụ toàn phân khúc đạt 50,7%, lượng giao dịch tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, trong khi giá bán tăng 4,5–10%. Đáng chú ý, nhiều dự án có tỷ lệ bán trên 70% ngay sau khi mở bán, cho thấy nhu cầu đầu tư và sở hữu vẫn hiện hữu.

Nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng năm 2025 tăng mạnh, thanh khoản cải thiện. Ảnh minh hoạ.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng thấp tầng, năm 2025 thị trường cung cấp khoảng 2.800 sản phẩm, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ. Nguồn cung trải đều cả ba miền, tại các địa bàn truyền thống như Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa và TP.HCM. Tỷ lệ hấp thụ đạt 33%, giao dịch tăng 5,7 lần so với quý trước, nhưng giá bán hầu hết giữ nguyên, chỉ tăng nhẹ ở một số khu vực.

Theo Công ty Cổ phần Bất động sản BHS, du lịch phục hồi mạnh trong năm 2025 là lực đẩy quan trọng giúp thị trường nghỉ dưỡng khởi sắc trở lại.

Một điểm đáng chú ý là nhiều chủ đầu tư đã triển khai lại các dự án từng tạm ngưng do vướng pháp lý. Không chỉ khởi động lại, họ còn nâng cấp chất lượng sản phẩm, bắt tay với các doanh nghiệp quản lý quốc tế nhằm nâng chuẩn vận hành, tối ưu hiệu quả khai thác.

Xu hướng phát triển hiện nay không còn chỉ tập trung vào số lượng căn hộ hay biệt thự nghỉ dưỡng, mà chú trọng vào trải nghiệm khách hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch xanh, du lịch trải nghiệm. Những dự án có bản sắc riêng, vận hành chuyên nghiệp, pháp lý rõ ràng đang được nhà đầu tư quan tâm.

Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định 2026 sẽ là năm tối ưu hóa chất lượng tài sản. Các chủ đầu tư chủ động nâng cấp, tái định vị dự án sẽ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Ngược lại, dự án thiếu bản sắc, vận hành kém sẽ đối mặt áp lực thanh khoản.

Giá bán khó tăng mạnh trong năm 2026

Dù có dấu hiệu phục hồi, bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 được dự báo chưa thể tăng giá mạnh. Theo Công ty Cổ phần Bất động sản BHS, giá căn hộ nghỉ dưỡng có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ vì thị trường vẫn trong giai đoạn hồi phục.

Ở phân khúc thấp tầng, khả năng tăng giá càng hạn chế do tồn tại các vấn đề về pháp lý, hiệu quả khai thác và tổng vốn đầu tư lớn – những yếu tố từng khiến niềm tin nhà đầu tư suy giảm.

Bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá. Ảnh minh hoạ.

Các chuyên gia nhận định nhà đầu tư hiện thận trọng hơn, ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng, quyền sử dụng lâu dài và khả năng khai thác thực tế.

TS Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, bất động sản nghỉ dưỡng đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá nhờ hai yếu tố chính: du lịch và hạ tầng.

Thứ nhất, sự phục hồi của du lịch kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Việt Nam đang đẩy mạnh quảng bá điểm đến, mở rộng visa, nâng cấp dịch vụ, thu hút khách quốc tế.

Thứ hai, hạ tầng giao thông đang được cải thiện mạnh mẽ. Hệ thống cao tốc Bắc – Nam, các tuyến ven biển, sân bay mới và nâng cấp sân bay hiện hữu giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các điểm đến. Nhiều địa phương mới nổi với quỹ đất lớn, cảnh quan đẹp, chính sách thu hút đầu tư rõ ràng đang trở thành “vùng trũng” hút dòng tiền trung và dài hạn.

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, từ năm 2026 thị trường sẽ thay đổi mạnh về cấu trúc nhà đầu tư. Nhóm cá nhân sử dụng đòn bẩy cao, kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn sẽ khó quay lại. Thay vào đó, thị trường thuộc về nhà đầu tư dài hạn, chấp nhận lợi nhuận ổn định gắn với khai thác thực.

Vai trò của nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và đơn vị vận hành chuyên nghiệp được dự báo tăng lên. Điều này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tính bền vững của thị trường.

Nhìn về giai đoạn 2026–2030, bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam vẫn có tiềm năng lớn nhưng không còn dư địa tăng trưởng nóng. Thị trường sẽ phát triển theo mô hình “ít nhưng chất”, tập trung vào các điểm đến có hạ tầng đồng bộ, quy hoạch du lịch rõ ràng và khả năng thu hút khách quốc tế ổn định.