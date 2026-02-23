Sun Group đón tin vui lớn trong dịp Tết Nguyên đán

Trong 9 ngày cao điểm Tết (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc khai thác 767 chuyến bay, tương đương 1.534 lượt hạ, cất cánh, tăng 46% so với cùng kỳ Tết 2025. Trong đó có 371 chuyến bay nội địa (742 lượt hạ, cất cánh) và 396 chuyến bay quốc tế (792 lượt hạ, cất cánh).

Tổng sản lượng hành khách đạt 260.473 lượt, tăng 37% so với năm trước. Khách nội địa đạt 116.830 lượt, trong khi khách quốc tế đạt 143.643 lượt. Đây là lần đầu tiên lượng khách quốc tế vượt khách nội địa trong một kỳ cao điểm Tết kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012.

Đây được đánh giá là một trong những kỳ Tết có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất của Cảng, đồng thời là đợt vận hành cao điểm quy mô lớn đầu tiên sau khi được chuyển giao cho Tập đoàn Sun Group.

Xét theo từng ngày, 22/2 (mùng 6 Tết) ghi nhận mức đỉnh lịch sử với 188 lượt hạ, cất cánh và hơn 33.000 lượt hành khách. Trước đó, ngày mùng 5 và mùng 6 Tết lần lượt có 92 và 94 chuyến bay, tương ứng 184 và 188 lượt hạ, cất cánh – những con số cao nhất kể từ khi sân bay vận hành.

Giai đoạn cuối kỳ nghỉ, tỷ trọng chuyến bay nội địa tăng lên khi hành khách trở lại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn để bắt đầu năm làm việc mới. Áp lực khai thác tập trung vào chiều đi, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm buổi chiều và tối. Đáng chú ý, sản lượng không giảm mạnh sau ngày đạt đỉnh mà duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (đơn vị vận hành) cho biết, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm với nhiều kịch bản theo từng ngưỡng sản lượng.

“Ngay trước Tết, chúng tôi xây dựng các phương án điều hành tương ứng với từng mức lưu lượng. Khi sản lượng tăng cao, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng, không bị động. Trọng tâm là phân luồng hợp lý, tăng cường nhân sự tại các vị trí then chốt và điều hành linh hoạt theo từng khung giờ”, ông Quân cho biết.

Trước cao điểm, Cảng đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan gồm Cảng vụ hàng không tại Phú Quốc, Công an cửa khẩu (A08), Hải quan cửa khẩu quốc tế Phú Quốc, Kiểm dịch y tế quốc tế, Đài kiểm soát không lưu và các hãng hàng không nhằm thống nhất phương án phối hợp.

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Phú Quốc cho biết cơ chế trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn khai thác. Đại diện A08 cũng cho biết lực lượng được tăng cường trong dịp cao điểm, song vẫn bảo đảm quy trình kiểm soát diễn ra thông suốt.



