Nhà đầu tư ngoại tích cực mở rộng quỹ đất thông qua M&A

UOB mua lại BĐS Phương Đông

Tháng 2/2025, Birch Real Estate Business Limited Liability Company (BIRCH), công ty con của Ngân hàng UOB (Singapore), đã hoàn tất việc mua lại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông (gọi tắt là BĐS Phương Đông) với tổng giá trị tiền mặt 6.900 tỷ đồng, tương đương 365 triệu USD.

Giá trị tài sản thuần của Công ty BĐS Phương Đông tại ngày 28/02/2025 là 2.400 tỷ đồng. Giá mua do hai bên thỏa thuận, sau giao dịch BĐS Phương Đông trở thành công ty con do BIRCH nắm 100%.

Phát Đạt chuyển nhượng dự án Thuận An 1

Tháng 10/2025, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) đã chuyển nhượng 80% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 (gọi tắt là Công ty Thuận An 1).

Đối tác nhận chuyển nhượng là Diamond Realty Investment La Pura Co.,Ltd (trụ sở tại Nhật Bản). Thương vụ trị giá 60 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng). Sau giao dịch, Diamond Realty Investment La Pura Co.,Ltd sở hữu tới 80%, PDR chỉ còn nắm 20% vốn tại Thuận An 1.

Tháng 11/2025, vốn điều lệ của Công ty Thuận An 1 điều chỉnh giảm từ 250 tỷ đồng còn gần 215 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sở hữu giữa 2 cổ đông trên vẫn giữ nguyên. Đến giữa tháng 1/2026, Công ty Thuận An 1 có thêm cổ đông mới là ông Tạ Ngọc Thành với tỷ lệ 0,01%, còn PDR giảm về 19,99%.

Đến tháng 2/2026, Phát Đạt tiếp tục công bố việc công ty con là CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long cho Công ty Thuận An 1.

PDR cho biết, sau khi ký kết hợp đồng vào ngày 30/01/2026, Cao ốc Bình Dương đã thu về tổng số tiền thanh toán đợt 1 hơn 1.900 tỷ đồng. Cùng ngày, CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long chính thức không còn là công ty con của PDR.

Việc Cao ốc Bình Dương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Thiên Long đã được HĐQT PDR thông qua từ cuối tháng 10/2025.

Phối cảnh dự án Thuận An 1

CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long chính là chủ đầu tư trực tiếp của dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ. Dự án được khởi công từ năm 2024, có 3 khối chung cư cao tầng, tổng cộng 2.684 căn hộ. Riêng Khối A1 gồm 36 tầng, 1 tum và 3 tầng hầm.

Với 2 thương vụ nêu trên, Phát Đạt đã bán dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1.

UOA thâu tóm khu đất vàng 2.000m²

Tháng 9/2025, United Overseas Australia Ltd (UOA), công ty mẹ sở hữu UOA Vietnam Pte Ltd (UOAV), đã ký kết hợp đồng mua 100% cổ phần của CTCP VIAS Hồng Ngọc Bảo tại Việt Nam. Giá trị thương vụ 68,3 triệu USD, tương đương 1.775 tỷ đồng.

UOA cho biết sẽ chuyển giao toàn bộ cổ phần của VIAS Hồng Ngọc Bảo cho các công ty con sở hữu gồm: UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd.

Với giao dịch trên, Tập đoàn UOA có được quyền sở hữu quyền sử dụng hợp pháp khu đất rộng hơn 2.000m² tại số 72 Võ Thị Sáu, phường Tân Định (quận 1 cũ), TP.HCM.

Phối cảnh tòa nhà UOA dự kiến xây trên khu đất tại số 72 Võ Thị Sáu, TP.HCM

Dự kiến, UOA sẽ phát triển một tòa nhà văn phòng hạng A tại khu đất này, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 20.000 m². Công trình dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, với tổng vốn đầu tư ước tính 120 triệu USD (khoảng 182,3 triệu AUD).

Thành lập từ năm 1987, UOA Group có vốn hóa gần 900 triệu USD và hiện diện tại Việt Nam qua các dự án như UOA Tower, Millennial Tower (quận 7 cũ), căn hộ The MarQ (quận 1 cũ) và khu phức hợp Sycamore tại Bình Dương, hợp tác cùng CapitaLand.

SkyWorld mua gần 1ha đất tại Lái Thiêu

Cũng trong tháng 9/2025, nhà phát triển bất động sản SkyWorld của Malaysia đã ký thỏa thuận mua khu đất rộng hơn 9.400 m2 tại phường Lái Thiêu, TP.HCM với giá 136 triệu ringgit (hơn 32 triệu USD).

Biên bản ghi nhớ (MoU) của dự án được ký kết giữa SkyWorld Vietnam và Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát (tên cũ là Công ty TNHH MTV Hàm Rồng), trong đó ông Lê Văn Phong là cổ đông duy nhất của công ty.

SkyWorld cho biết, khu đất trên sẽ được quy hoạch để xây dựng một tòa tháp căn hộ cao tầng, tích hợp tiện ích thương mại và dịch vụ. Dự kiến, tòa tháp có chiều cao 40 tầng và bao gồm hơn 1.200 căn hộ.




