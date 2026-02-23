Từ hôm nay, thay đổi lớn trong quản lý chung cư bắt đầu áp dụng

Theo Quyết định số 25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33 (ngày 21/4/2025) về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Trong đó, UBND Thành phố sửa đổi khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 33, quy định về trách nhiệm của UBND các xã, phường.

Theo quy định mới, với nhà chung cư không thuộc tài sản công, UBND cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện việc giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý, bàn giao, quản lý và sử dụng phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của Luật Nhà ở.

Đối với nhà chung cư thuộc tài sản công, UBND cấp xã có trách nhiệm chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị trong quản lý tài chính; giải quyết tranh chấp phát sinh trong tòa nhà; đồng thời đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND cấp xã phải tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan thuế trình UBND Thành phố xem xét, xử lý.

Trước đây, công tác quản lý vận hành nhà chung cư chủ yếu do cấp quận, huyện và Sở Xây dựng đảm nhiệm. Từ 1/7/2025 khi mô hình chính quyền hai cấp có hiệu lực, theo Thông tư 09/2025, sửa đổi hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2023, UBND cấp xã được giao thêm trách nhiệm quản lý, theo dõi và kiểm tra chung cư trên địa bàn.

Cũng theo quy định mới điều chỉnh về khung giá, đối với nhà chung cư không có thang máy, giá dịch vụ quản lý vận hành tối thiểu là 700 đồng/m²/tháng, tối đa 5.000 đồng/m²/tháng. Đối với nhà chung cư có thang máy, mức giá tối thiểu là 1.200 đồng/m²/tháng và tối đa 16.500 đồng/m²/tháng.

Khung giá này chưa bao gồm các khoản chi phí như: bảo hiểm cháy, nổ; thù lao Ban quản trị; chi phí từ các dịch vụ cao cấp (tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet…) và các dịch vụ gia tăng khác.







