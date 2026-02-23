Chỉ vài ngày Tết, "xứ sở thần tiên" của Việt Nam ghi nhận số thu 2.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, từ ngày 14/2 đến ngày 22/2 (nhằm 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), số lượng khách đến tham quan, du lịch ước đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2.620 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Riêng đặc khu Phú Quốc, số khách đến tham quan, du lịch ước đạt gần 365.820 lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 92.994 lượt.

“Lượng khách đến tham quan du lịch tăng khá cao so với cùng kỳ, đặc biệt là người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, chiêm bái tại khu vực phường Vĩnh Tế, phường Châu Đốc, xã Núi Cấm, do hiện nay khu du lịch quốc gia Núi Sam không thu phí tham quan” - báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang nêu.

An Giang từ lâu đã được xem là một trong những trung tâm du lịch lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật với hệ thống núi non hiếm có giữa miền Tây sông nước. Sau khi sáp nhập với tỉnh Kiên Giang theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh triển khai từ năm 2025, không gian phát triển du lịch của An Giang mới được mở rộng đáng kể, kết nối trực tiếp từ vùng núi tâm linh đến hệ sinh thái biển đảo, tạo nên một trong những hành lang du lịch đa dạng nhất phía Nam.

Trong đó, khu vực Núi Sam – Châu Đốc, nơi có Miếu Bà Chúa Xứ, luôn là điểm hành hương lớn nhất miền Nam, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Thanh Niên và VnExpress đánh giá đây là một trong những trung tâm du lịch tâm linh quan trọng nhất Việt Nam.

Cùng đó, điểm đặc biệt làm nên thương hiệu riêng của An Giang là khu vực Thất Sơn (Bảy Núi), nằm tại hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Nơi đây được nhiều báo chí và du khách gọi là “xứ sở thần tiên” của miền Tây bởi cảnh quan khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh đồng bằng quen thuộc. Những ngọn núi như Núi Cấm, Núi Tô, Núi Dài, Núi Cô Tô nổi bật với rừng cây, hồ nước và mây phủ quanh năm. Báo Tuổi Trẻ từng mô tả Núi Cấm là “Đà Lạt của miền Tây”, nơi có khí hậu mát mẻ và cảnh quan huyền ảo hiếm thấy ở vùng đồng bằng.

Đặc biệt, khu vực hồ Tà Pạ và cánh đồng Tà Pạ tại Tri Tôn được nhiều tạp chí du lịch đánh giá là một trong những cảnh quan đẹp nhất miền Tây, với màu nước xanh ngọc và các vách đá dựng đứng, tạo nên khung cảnh được ví như “chốn thần tiên”. Những điểm đến này đang thu hút ngày càng nhiều du khách trẻ và khách quốc tế yêu thích du lịch trải nghiệm.

Sau khi sáp nhập với Kiên Giang – địa phương sở hữu trung tâm du lịch biển đảo Phú Quốc và Hà Tiên – An Giang mới có lợi thế hình thành tuyến du lịch liên hoàn từ núi xuống biển. Việc hợp nhất giúp địa phương mới kết nối các sản phẩm du lịch tâm linh, sinh thái núi rừng với du lịch nghỉ dưỡng biển, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Các chuyên gia du lịch nhận định, sự kết hợp giữa hệ sinh thái núi non độc đáo của An Giang và lợi thế biển đảo của Kiên Giang có thể tạo nên một trung tâm du lịch lớn mang tầm quốc gia. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là các tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với miền Tây, càng giúp địa phương này tiếp cận nguồn khách lớn.