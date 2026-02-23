Chủ đầu tư Wonder City Van Phong Bay thuộc hệ sinh thái Eurowindow Holding bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Cụ thể, phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, tình hình thanh toán gốc lãi năm 2020, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Theo tìm hiểu của MarketTimes, CTCP Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong (thuộc Eurowindow Holdings) là chủ đầu tư “Khu du lịch sinh thái biển và giải trí cao cấp Hòn Ngang - Bãi Cát Thấm” - siêu dự án có quy mô 455 ha, tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng﻿﻿.

Công ty CP Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong được thành lập ngày 11/1/2008, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 146 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ ít ngày sau thành lập, Vân Phong được Ban quản lý KKT Vân Phong đã trao giấy phép đầu tư Khu du lịch sinh thái biển và giải trí cao cấp Hòn Ngang - Bãi Cát Thấm (nay còn được biết đến với tên gọi Wonder City Van Phong Bay).

Dự án này là tổ hợp khu du lịch sinh thái biển kết hợp với dịch vụ du lịch và giải trí cao cấp, được xây dựng trên diện tích 295 ha bán đảo và 160 ha mặt biển, được chia làm 3 khu vực chính.

Trong đó, Khu A là trung tâm dịch vụ du lịch Hòn Ngang tổng diện tích 132 ha (bao gồm: Khu dịch vụ thương mại bờ biển và bãi tắm, khu vui chơi biển, 2 khu resort cao cấp...); Khu B là khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Cát Thấm có tổng diện tích 103 ha (bao gồm 4 khu resort cao cấp 4-5 sao, 4 khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp 3-4 sao...) và Khu C là khu du lịch dã ngoại Núi Cá Ông có diện tích 60 ha là khu vực đồi, núi cao được giữ nguyên cảnh quan tự nhiên địa hình lẫn thảm thực vật.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được chia làm 2 giai đoạn thực hiện. Cụ thể, giai đoạn 1 kéo dài từ Quý 2/2008 - Quý 2/2010 và giai đoạn 2 từ năm 2010 - 2018.

Dự án này đã được Eurowindow Holding của anh em doanh nhân Nguyển Cảnh Hồng và Nguyễn Cảnh Sơn rục rịch xúc tiến đầu tư từ năm 2007. Đây cũng là một trong những dự án lớn nhất của Eurowindow Holding.﻿

Tại Khánh Hòa, Eurowindow Holding còn sở hữu dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang, có quy mô 333.328 m2 tại địa chỉ Lô D12a, D12b và D12c Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.