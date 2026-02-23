Vỡ mộng mua nhà, Gen Z Mỹ tìm ra cách làm giàu mới có thể thu lợi tới 66%

Có một thực tế hiện nay tại Mỹ đó là nhiều người thuộc thế hệ Gen Z không đủ khả năng để mua nhà. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ bỏ bê tương lai của chính mình.

Theo tờ WSJ, dù bị “gạt ra ngoài lề” thị trường nhà ở, nhưng thế hệ Gen Z Mỹ đang tìm thấy con đường khác để tích lũy tài sản đó là: Rót tiền vào thị trường chứng khoán.

Theo dữ liệu mới từ JPMorgan Chase Institute, ngày càng nhiều người dưới 40 tuổi lựa chọn đầu tư vào thị trường chứng khoán thay vì bất động sản. Cụ thể, tỷ lệ người trong độ tuổi 25 – 39, bao gồm nhóm Gen Z lớn tuổi và Millennials hiện thực hiện ít nhất một lần chuyển tiền hằng năm vào tài khoản đầu tư đã tăng hơn gấp ba lần trong giai đoạn 2013–2023, lên mức 14,4%.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận rằng tỷ lệ những người 26 tuổi chuyển tiền vào tài khoản đầu tư kể từ khi tròn 22 tuổi đã tăng mạnh, từ 8% vào năm 2015 lên 40% vào tháng 5/2025. Các con số này không bao gồm những trường hợp chỉ đóng góp vào tài khoản hưu trí 401(k).

Ông George Eckerd, Giám đốc nghiên cứu của JPMorgan Chase Institute cho biết dữ liệu cho thấy “sự tăng trưởng mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên của hoạt động đầu tư cá nhân trong những năm gần đây, ngay cả trong nhóm đối tượng lẽ ra có thể là người mua nhà lần đầu”. Trao đổi với Wall Street Journal, ông nhận định rằng diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của các công cụ số giúp việc giao dịch trở nên dễ tiếp cận hơn, đang thúc đẩy xu hướng người trẻ tham gia đầu tư trên Phố Wall.

Một trường hợp tiêu biểu là Laura Wight, 33 tuổi, từng tiết kiệm để mua một căn hộ tại khu vực Chicago. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, chi phí tiền đặt cọc tăng nhanh hơn khả năng tích lũy khiến cô quyết định thay đổi hướng đi, đầu tư 10.000 USD vào các quỹ chỉ số thay vì tiếp tục “chạy theo” giấc mơ mua nhà.

Khoản đầu tư được thực hiện gần sáu năm trước đã mang lại cho cô mức lợi nhuận 66%. Wight cho biết việc chứng kiến tài sản tăng trưởng, đồng thời có thể linh hoạt rút tiền khi cần thiết như khoản 2.100 USD chi cho phẫu thuật nha khoa và chăm sóc thú cưng khiến cô đặt câu hỏi liệu sở hữu nhà có còn là ưu tiên trong tương lai hay không. “Tôi có thể tiếp tục thuê nhà và linh hoạt hơn với tiền bạc của mình”, cô chia sẻ.

Helen Bovington, 23 tuổi, cũng có quan điểm tương tự. Dù thừa nhận thị trường chứng khoán có thể biến động, cô vẫn cảm thấy “tiền của mình an toàn hơn khi ở trong thị trường chứng khoán so với một căn nhà”. Sau sáu năm đầu tư vào một quỹ không liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, Bovington đã tích lũy được khoảng 30.000 USD.

Thực tế, nhiều người trưởng thành dưới 40 tuổi đang bị “đẩy ra ngoài” thị trường nhà ở do giá quá cao. Theo dữ liệu từ FRED, giá nhà trung vị tại Mỹ năm 2025 dao động từ 410.000 đến 426.000 USD, trong khi mức lương trung bình năm 2025, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ đạt 62.088 USD.

Không chỉ giá nhà cao, lãi suất vay mua nhà cũng là rào cản lớn. Trong mùa hè vừa qua, lãi suất thế chấp cố định 30 năm duy trì quanh mức 6,6%, khiến khoản thanh toán hằng tháng vượt quá khả năng chi trả của nhiều người trẻ đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Gánh nặng nợ sinh viên cũng là một yếu tố đáng kể. Việc phải trả các khoản vay học tập từ lâu đã khiến người trẻ trì hoãn những quyết định chi tiêu lớn như mua ô tô hay nhà ở. Đáng chú ý, Đạo luật One Big Beautiful Bill Act do Tổng thống Donald Trump ký ban hành đã chấm dứt các chương trình trả nợ theo thu nhập tồn tại nhiều năm, có thể tiếp tục gây áp lực, buộc người trẻ phải trì hoãn kế hoạch dành tiền đặt cọc mua nhà.

Theo: WSJ