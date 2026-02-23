Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khu tập thể 3 ở Hà Nội trước khi phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng

23-02-2026 - 10:56 AM | Bất động sản

Hiện tại, khu tập thể 3 tầng đã xuống cấp trầm trọng, trong đó nhiều hạng mục kết cấu và bộ phận công trình xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép. Phường Hà Đông dự kiến sẽ xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng tại khu đất của khu tập thể.

UBND phường Hà Đông﻿ đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể﻿ 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông). Đây là khu tập thể cũ gồm 4 tòa nhà, mỗi tòa cao 3 tầng được xây dựng từ những năm 1970 đến 1985. Hiện khu tập thể có 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu sinh sống.

UBND phường Hà Đông cho biết, kết quả kiểm định cho thấy khu tập thể 3 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, nhiều hạng mục kết cấu và bộ phận công trình đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài.

Tại nhiều căn hộ xảy ra tình trạng dột nước, hệ thống hạ tầng điện, nước lạc hậu, chưa được trang bị PCCC, nhiều khu vực bị lấn chiếm.

Theo kế hoạch, tại ô đất của khu tập thể 3 tầng sẽ đầu tư xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng, trong đó từ tầng 5 trở lên là căn hộ ở. Toàn bộ cư dân của khu tập thể sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ.

Về phương án bồi thường, chủ sở hữu các căn hộ tầng 1 được bồi thường hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ được ghi trong Giấy chứng nhận; đối với căn hộ từ tầng 2 trở lên thì chủ sở hữu được bồi thường hệ số k từ 1 - 1,5 lần diện tích ghi trong Giấy chứng nhận.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây mới khu tập thể là 51 tháng. Trong đó, thời gian lựa chọn nhà đầu tư (3 tháng); chuẩn bị đầu tư (6 tháng); thực hiện dự án (bao gồm di dời, phá dỡ và xây dựng lại khu tập thể 3 tầng) là 42 tháng.

UBND phường Hà Đông cho biết, kinh phí để xây dựng 3 tòa chung cư cao 34 tầng sẽ sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại những vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại những vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội Nổi bật

Trường hợp nào được cấp Giấy chứng nhận và miễn tiền sử dụng đất?

Trường hợp nào được cấp Giấy chứng nhận và miễn tiền sử dụng đất? Nổi bật

Sun Group đón tin vui lớn trong dịp Tết Nguyên đán

Sun Group đón tin vui lớn trong dịp Tết Nguyên đán

10:55 , 23/02/2026
Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp bất động sản thu nhập ra sao?

Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp bất động sản thu nhập ra sao?

10:55 , 23/02/2026
Tận dụng ánh sáng tự nhiên lan tỏa toàn bộ không gian của ngôi nhà hơn 120m2

Tận dụng ánh sáng tự nhiên lan tỏa toàn bộ không gian của ngôi nhà hơn 120m2

09:57 , 23/02/2026
Sau giai đoạn trầm lắng, bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 ra sao?

Sau giai đoạn trầm lắng, bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 ra sao?

08:59 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên