Cận cảnh khu tập thể 3 ở Hà Nội trước khi phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng

Về phương án bồi thường, chủ sở hữu các căn hộ tầng 1 được bồi thường hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ được ghi trong Giấy chứng nhận; đối với căn hộ từ tầng 2 trở lên thì chủ sở hữu được bồi thường hệ số k từ 1 - 1,5 lần diện tích ghi trong Giấy chứng nhận.