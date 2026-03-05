The Parkland: Hệ tiện ích dẫn dắt cấu trúc đô thị hiện đại

Những chiều không gian sống phi tuyến tính

Nền kinh tế lifestyle đang hình thành mạnh mẽ tại Việt Nam khi người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch từ "mua để dùng" sang "mua để thể hiện phong cách", đề cao cá nhân hóa và trải nghiệm. Nhiều khảo sát quốc tế cũng chỉ ra sự chuyển dịch trong cơ cấu chi tiêu của người dân, từ ưu tiên tài sản hữu hình sang ưu tiên trải nghiệm, tận hưởng dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, hành vi lựa chọn bất động sản của thế hệ mới cũng đang dần thay đổi.

Không gian sống theo mô hình tuyến tính truyền thống nơi các tiện ích bị tách rời hoặc chỉ đóng vai trò bổ trợ đã không còn đáp ứng được nhu cầu của nhiều cư dân thế hệ mới. Thay vào đó, đô thị được tổ chức như một chỉnh thể phi tuyến tính, nơi mọi hướng tiếp cận đều mở ra trải nghiệm sống trọn vẹn với hệ tiện ích đa tầng trở thành lựa chọn của nhiều người.

Là dự án ra mắt đầu tiên của Imperia Ocean City, The Parkland được phát triển theo tư duy vận hành phù hợp với đô thị của kỷ nguyên mới. Toàn bộ không gian được quy hoạch xoay quanh lõi xanh trung tâm, nơi đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa nhịp sống đô thị. Dù tiếp cận từ chiều không gian nào, The Parkland vẫn hiện diện sống động với ba tầng xanh rõ nét: thảm thực vật dưới mặt đất, hệ vườn treo đan xen giữa các tầng cao và khoảng trời xanh rộng mở giữa các tòa nhà, nơi tầm nhìn được tổ chức thông thoáng, không bị che khuất.

Giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc của The Parkland là phân khu Forest Garden với hai tòa tháp 35 tầng được thiết kế đan xen với 7.000m2 công viên tiện ích.

Forest Garden tại vị trí lõi trung tâm của dự án The Parkland

Từ các công viên nội khu và công viên mini, các cụm tiện ích được bố trí có chủ đích xung quanh hai tòa tháp tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng: cầu đi bộ, bể bơi ngoài trời, vườn yoga, khu vui chơi trẻ em… Khối đế của hai tòa nhà được ví như một "bộ kích hoạt" trải nghiệm đô thị, đáp ứng hoàn hảo cho mọi nhu cầu tiêu dùng và giải trí của cư dân. Thiết kế vươn sảnh mặt tiền giúp gia tăng độ nhận diện của thương hiệu và khả năng tiếp cận dòng người qua lại. Thêm vào đó, sự đa dạng về diện tích cho phép nhiều mô hình kinh doanh cùng vận hành hài hòa, hình thành một hệ sinh thái tiện ích khép kín - nơi cư dân tận hưởng nhịp sống năng động chỉ trong vài bước chân.

Không bán mét vuông mà kiến tạo kịch bản sống

Mỗi căn hộ tại Forest Garden được nghiên cứu kỹ lưỡng để đạt tới độ hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Hệ sản phẩm đa dạng được phát triển theo tư duy xây dựng những "kịch bản sống" phù hợp cho từng nhóm cư dân. Căn hộ studio, 1 phòng ngủ + dành cho người trẻ theo đuổi lối sống linh hoạt hay các căn 2-3 phòng ngủ phù hợp với gia đình trẻ. Những sản phẩm duplex và penthouse lại hướng tới nhóm cư dân có nhu cầu sử dụng diện tích lớn hơn, đề cao tính riêng tư và trải nghiệm sống nâng cao.

Giá trị của căn hộ không chỉ nằm ở không gian bên trong mà còn ở tầm nhìn hướng ra công viên trung tâm hay các cụm tiện ích nội khu. Chính sự kết nối này tạo nên trải nghiệm sống trọn vẹn, nơi cư dân cảm nhận rõ ràng lợi ích của việc sống trong một đô thị được quy hoạch thuận theo mọi nhu cầu của người dân. Vận động, thư giãn, kết nối xã hội… đều nằm trong bán kính đi bộ, giảm thiểu thời gian di chuyển và gia tăng chất lượng sống.

Forest Garden không đơn thuần là một cụm nhà ở mà trở thành điểm hội tụ của nhịp sống đô thị tại The Parkland. Việc mọi không gian, tiện ích và tầm nhìn đều quy chiếu về lõi xanh trung tâm cho thấy tư duy phát triển đặt con người và trải nghiệm sống làm trọng tâm thay vì chỉ tối ưu mật độ xây dựng.

Trong giai đoạn hiện tại, để gia tăng giá trị cho khách hàng, dự án triển khai chính sách ưu đãi đặc biệt: khách hàng phát sinh giao dịch sẽ có cơ hội 100% nhận lộc vàng với giá trị cao nhất lên đến 88 triệu đồng, đồng thời tham gia chương trình bốc thăm với cơ hội sở hữu xe ô tô Mercedes C200 Avantgarde Plus. Đây được xem là điểm cộng đáng chú ý, gia tăng sức hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các sản phẩm có giá trị thực và chính sách linh hoạt.

Sự nhất quán trong quy hoạch, hệ tiện ích đa lớp cùng chính sách bán hàng linh hoạt đã góp phần hoàn thiện bức tranh sống đa tầng tại Forest Garden nói riêng và The Parkland nói chung, nơi cư dân không chỉ sở hữu căn hộ mà một phong cách sống được tổ chức có chủ đích và bền vững theo thời gian.