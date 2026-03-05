Khải Hoàn Prime: Từ lợi thế ven sông đến đích đến đầu tư hấp dẫn

Thực tế thị trường cho thấy, bất động sản ven sông luôn ghi nhận mức độ quan tâm, nhu cầu sở hữu cao hơn hẳn mặt bằng chung.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy vượng khí sinh tài, bất động sản ven sông còn đem lại không gian khoáng đạt, luồng gió mát tự nhiên giúp điều hòa khí hậu, có nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiếp cận không gian xanh và mặt nước giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc.

Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại các đô thị lớn ngày càng thu hẹp và hầu như không thể tái tạo, yếu tố "cận thủy" trở thành giá trị khan hiếm mang tính độc bản. Chính sự giới hạn về nguồn cung này đã tạo nên đẳng cấp riêng cho bất động sản ven sông, giúp phân khúc này luôn được định vị ở tầng cao của thị trường, trở thành thước đo vị thế thu hút giới tinh hoa - những chủ nhân luôn đề cao trải nghiệm sống khác biệt và sẵn sàng đầu tư cho không gian xứng tầm đẳng cấp. Theo đó, giới tinh hoa sẵn sàng trả thêm 20–30% cho các dự án sở hữu tầm nhìn hướng thủy – một khoản "premium" được xem là hợp lý với dòng sản phẩm đặc biệt này.

Khi nguồn cung không đủ đáp ứng cầu, những dự án sở hữu vị trí "đắc thủy hòa viên", nằm ngay các trục đường huyết mạch nghiễm nhiên trở thành tài sản tích lũy có tính thanh khoản cao, bất chấp những biến động của thị trường.

Sở hữu địa thế "kề sông cận thủy", hưởng lợi trực tiếp từ loạt hạ tầng giao thông nghìn tỷ, Khải Hoàn Prime là điểm sáng nổi bật tại khu Nam TP.HCM, không ngừng gia tăng sức hút trong suốt thời gian qua. Dự án toạ lạc trên đường Lê Văn Lương, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, được phát triển theo phong cách resort ven sông với mật độ xây dựng chỉ 21%.

Đáng chú ý, giỏ hàng mới The Gali – tòa tháp sở hữu vị trí đắt giá của dự án – ghi nhận lợi thế nổi bật khi 100% căn hộ đều có tầm nhìn ven sông trực diện và không bị che chắn. Yếu tố "view sông toàn phần" trong bối cảnh nguồn cung ven sông ngày càng hạn chế được xem là lợi thế cạnh tranh rõ rệt, giúp sản phẩm đảm bảo khả năng thanh khoản cùng tiềm năng tăng giá bền vững.

Với không gian mở khoáng đạt, khả năng đón gió tự nhiên và tầm nhìn rộng dài, The Gali đáp ứng xu hướng tìm kiếm sản phẩm có chất lượng sống cao, riêng tư và khác biệt – phân khúc đang thu hút mạnh nhóm khách hàng ở thực cao cấp lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Tầm view ven sông không giới hạn hài hoà cùng thiên nhiên

Ngoài ra, The Gali cũng là toà tháp duy nhất có trường mầm non quốc tế ngay dưới chân nhà và dễ dàng tiếp cận các tiện ích nội khu chuẩn resort chỉ cách vài bước chân: Clubhouse 3000m2, công viên ven sông, quảng trường ánh sáng 1000m2, hồ bơi muối khoáng, sân thể thao ngoài trời, BBQ Riverside,…

Giá trị của Khải Hoàn Prime nói chung và The Gali nói riêng còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ sự bứt phá của hạ tầng giao thông khu vực. Dự án liền kề loạt hạ tầng trọng điểm của khu Nam như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Metro Bến Thành – Cần Giờ,… giúp kết nối dễ dàng đến khu vực trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận.

Cầu Phước Khánh dự kiến hợp long vào tháng 5/2026

Hơn thế, cầu Phước Khánh – hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Bến Lức - Long Thành nối TP.HCM và Đồng Nai đã chính thức vượt mốc 95% khối lượng thi công. Cùng với cầu Bình Khánh đã hoàn thành, đây là hai "nút thắt" phức tạp nhất của toàn tuyến cao tốc.

Theo dự kiến, trong tháng 5/2026, cầu Phước Khánh sẽ chính thức hợp long. Khi hoàn thành sẽ kết nối với các trục giao thông quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa miền Đông và Tây Nam bộ, khu vực Nam Sài Gòn đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc cầu Phước Khánh sắp về đích không chỉ tháo gỡ áp lực giao thông mà còn là "cú hích" thúc đẩy giá trị của Khải Hoàn Prime trong tương lai.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime đã đủ điều kiện ký HĐMB và luôn duy trì tiến độ thi công khẩn trương, tích cực. Hiện dự án đã xây dựng đến tầng 16, công trường hoạt động liên tục ngày đêm với quyết tâm bàn giao đúng hạn cho khách hàng.

Cộng hưởng lợi thế ven sông hiếm có cùng cú hích hạ tầng, The Gali - Khải Hoàn Prime hứa hẹn sẽ là lời giải cho bài toán tìm kiếm không gian sống đẳng cấp ven sông và cơ hội đầu tư hấp dẫn trong năm 2026.