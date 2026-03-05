24 dự án nhà tại TPHCM được bán cho người nước ngoài

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chấp thuận công bố danh mục 24 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Trong 24 dự án được công bố, có 19 dự án tập trung tại Khu đô thị mới Nam Sài Gòn (quận 7 cũ) do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, như chung cư Sky Garden 2 - lô R1-2, khu căn hộ cao tầng H29-3 (Mỹ Phúc), khu nhà ở H6-1 (Mỹ Phước), khu nhà ở cao tầng S1-3 (Green View), khu phố Mỹ Cảnh giai đoạn II (Mỹ An), khu dân cư lô MD3-1, MD4-1, các lô CR5-1B, CR5-2, C12B-2, C17-2, CR9…

Đợt này có tới 19 dự án do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư được bán cho người nước ngoài.

Ngoài Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, danh mục còn ghi nhận một số dự án tại khu Đông TPHCM. Các dự án bao gồm khu chung cư Hạnh Phúc (do Công ty CP C-Holdings làm chủ đầu tư), dự án khu chung cư tại đường Lò Lu, khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và officetel tại 36 Mai Chí Thọ phường Bình Trưng, khu nhà ở phường Long Trường với diện tích hơn 149.000m2.

Ngoài ra còn có một dự án khác là chung cư Tân Bình (nay thuộc phường Tân Đông Hiệp) cũng được đưa vào danh sách cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu.

UBND TPHCM yêu cầu, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của dự án này theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Trước đó, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, TPHCM đã 4 lần công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài, nâng tổng số lên 93 dự án.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư (hoặc mỗi khối/đơn nguyên nếu có nhiều khối), hoặc không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.