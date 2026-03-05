Hà Nội: Lộ diện các khu đất tái định cư dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5

Hiện nay, các phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Thanh Xuân đang gấp rút giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn tuyến thuộc dự án Đường vành đai 2,5 trên địa bàn theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Tại phường Yên Hòa, đến thời điểm hiện tại đã ban hành 366/366 thông báo thu hồi đất và hoàn tất công tác đo đạc, kiểm đếm hiện trạng cho toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng. Phường cũng đã hoàn thành di chuyển 82/82 ngôi mộ trong phạm vi dự án vào ngày 2/2.

Về công tác tái định cư, các hộ dân đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng đủ điều kiện sẽ được bố trí quỹ đất tại ô quy hoạch GS1-1 (phường Thượng Cát) với quy mô khoảng 5,7ha.

Khu đất GS1-1 nằm liền kề với trụ sở các cơ quan hành chính phường Thượng Cát, trung tâm thể dục thể thao và hưởng lợi trực tiếp từ các trục giao thông huyết mạch như đường Vành đai 3,5, đường Tây Thăng Long và cầu Thượng Cát.

Ô đất GS1-1 còn được tích hợp bãi đỗ xe công cộng tập trung rộng 5.500m2 với công suất 220 xe ô tô.

Theo quy hoạch chi tiết, chức năng sử dụng đất tại đây ưu tiên cho hạ tầng xã hội, cây xanh và di dân GPMB tại chỗ, bảo đảm môi trường sống hiện đại, không bị san lấp ao hồ tự nhiên.

Dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy đang được đẩy nhanh tiến độ

Các hộ dân đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (phường Yên Hoà) sẽ được bố trí về ô đất F/NO3 tại phường Phú Diễn. Khu đất này có diện tích khoảng 1,69ha được quy hoạch là đất ở đô thị, tầng cao tối đa được xây dựng lên đến 35 tầng.

Đối với đoạn Nguỵ Như Kon Tum- Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), UBND phường Thanh Xuân cho biết, các hộ dân thuộc diện GPMB và đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất tại khu đất ĐM2 (khoảng 8ha) tại phường Đại Mỗ.

Hiện nay, phường Đại Mỗ đang khẩn trương thực hiện công tác GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất ĐM2 để bố trí cho các hộ dân.

Về công tác tạm cư, thành phố sẽ bố trí quỹ nhà tạm cư tại Tòa nhà tái định cư CT5A, CT5B, CT6A, CT6B, CT6C khu tái định cư Kiều Mai (phường Xuân Phương) cho các hộ dân thuộc dự án tại phường Thanh Xuân; các hộ bị thu hồi đất trên địa bàn phường Cầu Giấy, Yên Hòa sẽ được bố trí tạm cư tại tòa nhà tái định cư CT5A, CT5B, CT6A, CT6B, CT6C khu tái định cư Kiều Mai (nếu còn) và tại Tòa A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên (Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp).