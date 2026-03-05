Gỡ vướng cấp mã định danh bất động sản

Giảm rủi ro khi mua nhà đất

Bắt đầu từ tháng 3, bất động sản sẽ được cấp mã định danh điện tử riêng theo Nghị định 357 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Tức là mỗi căn nhà (chung cư hoặc nhà riêng lẻ) và bất động sản trong công trình xây dựng sẽ có một "căn cước số" riêng, tích hợp đầy đủ thông tin pháp lý, tình trạng sử dụng và lịch sử giao dịch. Mục tiêu lớn nhất là minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng địa phương sẽ là đơn vị thực hiện gắn thông tin mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Chỉ một thời gian ngắn nữa, mỗi ngôi nhà sẽ có một mã định danh riêng. Lúc này, thông tin mà người mua nhà nhận được không chỉ là căn nhà có diện tích bao nhiêu, hướng gì, mà còn có những thông tin chi tiết như lịch sử giao dịch trước đó với giá bán như thế nào, hoặc là những thông tin như ngôi nhà có thế chấp ở ngân hàng hay không, có vướng quy hoạch hay không. Đây đều là những thông tin rất cần thiết, nhưng từ trước đến nay, không phải lúc nào người mua nhà cũng có thể dễ dàng tiếp cận được.

Bắt đầu triển khai gắn mã định danh bất động sản

Theo ghi nhận, hiện nay, một số địa phương đã bắt đầu triển khai thực hiện các bước đầu tiên của việc gắn mã định danh bất động sản. Với số lượng nhà đất, dự án bất động sản rất lớn trên thị trường, đây là công việc sẽ cần một thời gian nhất định để hoàn thành.

Khoảng 50% doanh nghiệp đang thực hiện dự án bất động sản tại Bắc Ninh đã được cấp tài khoản trên hệ thống thông tin chung, để thực hiện bước đầu tiên là kê khai mã định danh cho các sản phẩm nhà ở.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ thẩm tra, rà soát thông tin. Trong trường hợp thông tin đảm bảo các quy định sẽ báo cáo UBND tỉnh, tích hợp vào hệ thống thông tin về nhà ở và bất động sản của Bộ Xây dựng".

Nhiều dự án bất động sản có tới hàng nghìn sản phẩm. Khối lượng kê khai để thực hiện mã định danh là rất lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, đây là việc làm hết sức cần thiết. Đơn cử như việc định giá để nộp tiền sử dụng đất hiện nay sẽ căn cứ vào giá thị trường. Thời gian qua, khi giá đất tại nhiều khu vực bị thổi giá cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp.

Ông Vương Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Lam Sơn nêu ý kiến: "Sau khi thổi giá, thường nhà đầu cơ thổi giá rút đi nhanh chóng, để lại thiệt hại đối với nhà đầu tư trong quá trình nộp tiền sử dụng đất và phải định giá cao. Việc định danh bất động sản giúp ích rất nhiều cho chủ đầu tư cũng như cơ quan Nhà nước trong quá trình nộp tiền sử dụng đất phù hợp, đúng giá mà thị trường đang muốn tiếp cận".

Một số doanh nghiệp cho biết, khi mã định danh bất động sản được công khai trên một hệ thống chung, doanh nghiệp có thể nhìn vào đó để tính toán được phân khúc nhà ở nào đang dư thừa hay thiếu. Từ đó có kế hoạch đầu tư phù hợp, tránh cảnh nhà xây xong không bán được.

Ông Nguyễn Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi đưa ra nhận định: "Tôi đánh giá cao nhất khả năng quản trị về chiến lược phát triển bất động sản chung của cả ngành, mức độ gia tăng giá trị của từng bất động sản trong từng khu vực địa lý cũng như từng phân khúc. Sẽ có chính sách phát triển hạ tầng, kêu gọi nhà đầu tư, những chính sách ưu đãi đầu tư cũng như những khuyến nghị cho các nhà đầu tư một cách phù hợp, khiến cho thị trường càng ngày càng ít khả năng có hàng tồn kho".

Anh Bùi Đức Quang - Tỉnh Ninh Bình cho biết: "Tránh đầu tư thổi giá và tăng niềm tin cho các nhà đầu tư. Những bất động sản pháp lý yếu sẽ gặp rủi ro và rất khó đầu tư".

Sau khi thông tin kê khai của doanh nghiệp được Sở Xây dựng địa phương phê duyệt, mã định danh cho các bất động sản mới bắt đầu được hình thành. Một số địa phương cho biết, để tra cứu mã định danh của từng bất động sản, người dân cần chờ thêm một thời gian nữa để các cơ quan chức năng phê duyệt và cập nhật trên hệ thống.

Gỡ vướng cấp mã định danh bất động sản

Một thị trường bất động sản minh bạch, nơi mà người mua không còn lo lắng rủi ro mua phải nhà đất với giá cao, hay vướng quy hoạch, vướng pháp lý… Đó là điều mà nhiều người đã mong đợi từ lâu. Bởi vậy, việc thực hiện mã định danh bất động sản được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho thị trường nhà ở trong năm nay. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan thuế quản lý các giao dịch, tránh hiện tượng bán nhà hai giá. Quá trình triển khai đang được đẩy mạnh tại các địa phương.

Một số địa phương cho biết, từ đầu tháng 3 tới nay, việc triển khai kê khai mã định danh bất động sản chủ yếu được thực hiện đối với nhà, đất tại các dự án nhà ở mới, do các chủ đầu tư xây dựng. Còn lại, việc kê khai nhà đất thổ cư riêng lẻ hiện nay vẫn đang chờ hướng dẫn.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Đối với các dự án cũ chưa có hướng dẫn cụ thể và chi tiết đối với quy hoạch gắn mã định danh, Sở Xây dựng mong muốn trong năm tới, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống để trên cơ sở đó có thể gắn mã định danh đối với cả dự án cũ, song song tiếp tục gắn mã định danh đối với bất động sản các dự án nhà ở riêng lẻ để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong thời gian tới".

Ngay khi Nghị định số 357 có hiệu lực, có những doanh nghiệp đã thành lập bộ phận riêng để thực hiện kê khai sản phẩm bất động sản lên hệ thống. Với số lượng nhà đất lớn, đến từ nhiều dự án khác nhau, doanh nghiệp đề xuất cần có thêm các buổi tập huấn, hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Ông Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần Cát Tường chia sẻ: "Phải có một hướng dẫn tương đối chi tiết cụ thể, có sự hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn mới doanh nghiệp dễ dẫn đến việc chưa đủ năng lực triển khai, nhầm lẫn trong quá trình triển khai, tắc nghẽn do mạng".

Đối với các doanh nghiệp phân phối, bán hàng, việc định danh mã bất động sản sẽ giúp có thông tin để tư vấn chính xác cho người mua nhà. Sự liên thông dữ liệu của toàn bộ các tỉnh, thành là điều họ mong đợi.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Bất động sản G.Empire nhận định: "Một người có thể sở hữu nhiều bất động sản, mỗi bất động sản ở các địa phương khác nhau. Chính vì vậy, trước đây, việc liên kết các thông tin cũng như tính minh bạch chưa có. Tôi mong muốn việc thông tin chuyển tải giữa các địa phương với nhau được chắc chắn và chuẩn xác".

Để có một hệ thống mã định danh bất động sản đầy đủ, nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc gắn mã định danh nhà đất cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, từ cơ quan thuế, văn phòng đăng ký đất đai, ngân hàng… Điều này đảm bảo dữ liệu được kết nối liên thông, tránh tình trạng phân mảnh, chồng chéo hoặc trùng lặp, gây ra những sai lệch trong việc tra cứu sau này.

Người dân sẽ tra cứu mã định danh bất động sản như thế nào, sau khi mã này được hình thành? Theo hướng dẫn của Nghị định 357, người dân có thể nộp yêu cầu cấp quyền khai thác trực tuyến qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính. Bộ Xây dựng sẽ xem xét yêu cầu trong không quá 7 ngày và thông báo quyết định cấp quyền, trường hợp từ chối sẽ nêu rõ lý do để người dân nắm được thông tin.