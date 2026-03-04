Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỉnh sát vách với Hà Nội được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về sắp có thêm 2 dự án KĐT 24.600 tỷ đồng

04-03-2026 - 14:44 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Bắc Ninh kêu gọi đầu tư vào 2 dự án khu đô thị với tổng vốn đầu tư hơn 24.606 tỷ đồng.

Tỉnh sát vách với Hà Nội được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về sắp có thêm 2 dự án KĐT 24.600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một góc tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án đô thị. Cụ thể, Dự án Khu đô thị mới kết hợp thương mại, dịch vụ Từ Sơn, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên gần 23.797 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại phường Đồng Nguyên và phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trên khu đất có diện tích khoảng 113,06 ha, thuộc hai phân khu quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000 là Khu vực Tam Sơn - Tương Giang (phân khu số 7) và Khu vực Châu Khê - Phù Khê - Hương Mạc - Đồng Kỵ - Đồng Nguyên - Trang Hạ (phân khu số 8).

Tiến độ thực hiện dự án được xác định cụ thể: hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư trong vòng 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; thời gian thực hiện dự án là 72 tháng kể từ ngày được giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, quyết định quy định dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở do khu vực này cần bảo đảm an ninh quốc gia.

Thứ hai là Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Kinh Bắc, Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 809,93 tỷ đồng trên khu đất 22,134 ha tại phường Kinh Bắc; thời gian thực hiện Dự án dự kiến 4 năm.

Mục tiêu của 2 dự án là xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, văn minh, sinh thái với kiến trúc cảnh quan hài hòa, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giữa các khu đô thị mới với các khu dân cư hiện trạng.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào tiềm năng phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Song song với dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ trở thành sân bay quốc tế "xanh, thông minh" 5 sao đầu tiên, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.

Dương Dương

