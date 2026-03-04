Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất tạm dừng thi công tuyến đường khiến 8 nhà dân 'treo cao' ở Đồng Nai

04-03-2026 - 14:29 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng kiến nghị tạm dừng hạ cốt nền Tỉnh lộ 753 do nguy cơ sạt lở khiến 8 nhà dân chênh vênh, đồng thời yêu cầu khẩn trương di dời các hộ bị ảnh hưởng.

Ngày 4/3, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công hạng mục hạ cốt nền thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 753 đoạn qua xã Tân Lợi nhằm phòng ngừa rủi ro mất an toàn.

Đồng thời, Sở đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) phối hợp UBND xã Tân Lợi khẩn trương triển khai phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị tạm dừng hạ cốt nền Tỉnh lộ 753 qua xã Tân Lợi do nguy cơ sạt lở.

Theo Sở Xây dựng, kiến nghị trên được đưa ra sau khi đơn vị thành lập đoàn kiểm tra thực địa và lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trước phản ánh về tình trạng 8 căn nhà nằm sát mép tuyến đường, có độ chênh cao lớn so với nền thi công.

Báo cáo kiểm tra cho thấy, đoạn tuyến qua khu vực này đã hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm rộng từ 12-14 m và đang thực hiện đào hạ mái taluy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh được chủ đầu tư phê duyệt. Tại hiện trường, 8 hộ dân bị ảnh hưởng với độ chênh cao nền từ 5-10 m.

Nguyên nhân được xác định do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, mặt bằng bàn giao thi công chưa đầy đủ. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư vẫn triển khai thi công trong phạm vi diện tích đã vận động được từ người dân.

Trong điều kiện thi công hạn chế và độ chênh cao nền đào lớn, các căn nhà nằm sát phạm vi đào tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 753 và xây dựng cầu Mã Đà được triển khai nhằm tăng cường kết nối khu vực với sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

