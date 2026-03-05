DIC Corp hoàn tất giải thể công ty con đầu tư dự án thành phần thuộc Khu đô thị Đại Phước

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc hoàn tất thủ tục giải thể Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.



Trước đó, ngày 29/12/2023, DIC Corp thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại phước Thiên Minh.

Công ty TNHH Đại phước Thiên Minh được DIG chấp thuận chủ trương thành lập từ ngày 03/11/2020 cùng với pháp nhân Công ty TNHH Đại Phước Thiên An, với hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trong đó, Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh có vốn điều lệ 760 tỷ đồng do DIG sở hữu 99%. Đáng chú ý, chỉ sau hơn 3 tuần thành lập (ngày 27/11/2020), DIG đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Đại Phước Thiên Minh cho đối tác nhằm triển khai đầu tư, kinh doanh khu đất 14,4ha tại phân khu 7.1 dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Cuối năm 2025, DIG thông qua việc chuyển nhượng 4 phân khu thuộc dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, bao gồm các phân khu 1, 2, 3 và 7.1. Trong đó, phân khu 7.1 do Đại Phước Thiên Minh đầu tư, được chuyển nhượng cho CTCP Everland An Giang, với giá trị dự kiến hơn 489 tỷ đồng.

Một phân khu thuộc Dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước

Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước của DIG tọa lạc tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, quy mô 464,5ha, tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng.

Mới đây, DIC Corp công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình.

Theo đó, DIG dự kiến mua lại tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông tại thời điểm triển khai nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, đảm bảo tuân thủ các điều kiện mua lại cổ phiếu của chính DIC Corp.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo xây dựng phương án chi tiết mua lại cổ phiếu của chính mình và hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất xem xét thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Ngày 23/3 tới, DIG sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2026, tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) theo hình thức họp trực tuyến.

Các nội dung chính dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua gồm: Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2026; BCTC năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

Ngoài ra, DIG cũng dự trình cổ đông Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



