Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thông tin tiến độ Nhà hát Giao hưởng, trung tâm biểu diễn Thủ Thiêm

05-03-2026 - 16:10 PM | Bất động sản

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho biết đang thúc tiến độ Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch, dự kiến xây trung tâm biểu diễn đa năng trước năm 2028

Ngày 5-3, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự buổi họp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; cùng lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố và phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn.

Lãnh đạo TPHCM họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo TPHCM họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: PHAN ANH

Tại buổi gặp mặt, phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cũng như hiến kế để phát triển lĩnh vực báo chí, văn hóa, qua đó phát triển TPHCM.

Phát biểu tại chương trình họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét năm 2025, đất nước và TPHCM diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo không gian phát triển mới cho TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH

Việc mở rộng không gian cũng tạo thêm cảm hứng cho đội ngũ người làm báo, các văn nghệ sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, sáng tác và biểu diễn. Tuy nhiên, việc sắp xếp này cũng khiến các thiết chế văn hóa có thay đổi, ảnh hưởng nhất định tới người công tác trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thành phố hoạt động rất sôi nổi; có nhiều tác phẩm, chuỗi bài viết gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan báo chí, xuất bản thể hiện tinh thần trách nhiệm, tạo cầu nối, thông tin kịp thời, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng, biểu dương các văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng, biểu dương các văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của thành phố cũng thành công với nhiều tác phẩm hay; lễ hội, sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên, mang lại hiệu quả cả về nghệ thuật và doanh số.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết thông tin TPHCM đang tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa; đồng thời triển khai các giải pháp đạt kết quả tốt nhất.

Lãnh đạo TPHCM biểu dương các văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo TPHCM biểu dương các văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống, mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ sức khỏe, giáo dục, có môi trường sống an toàn.

Thành phố chuẩn bị triển khai xây dựng bộ chỉ số "Gia đình hạnh phúc", làm nền tảng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng thời triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030; thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu sớm trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng biểu trưng cho đạo diễn Thanh Hiệp (Báo Người Lao Động). Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng biểu trưng cho đạo diễn Thanh Hiệp (Báo Người Lao Động). Ảnh: PHAN ANH

Thành phố cũng tiếp tục phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở.

Trong đó, thành phố phấn đấu hoàn thành các công trình lớn mang tính biểu tượng của thành phố, như Trung tâm Nghệ thuật truyền thống; Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch; Khu Liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc; các khu phức hợp đa năng, thương mại, dịch vụ, giải trí; hình thành các công viên chuyên đề quy mô lớn.

"Đó là một số định hướng quan trọng Thành ủy TPHCM đặt ra để các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu giải pháp phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn tới, để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 80" - bà Văn Thị Bạch Tuyết cho hay.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại buổi họp mặt:

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với văn nghệ sĩ tại buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với văn nghệ sĩ tại buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng, biểu dương các văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng, biểu dương các văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo TPHCM biểu dương các văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo TPHCM biểu dương các văn nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH

Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH

Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH

Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH

Hoàn thành "món nợ" đã hứa

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, dự kiến đến cuối năm 2028 thành phố sẽ có một trung tâm biểu diễn đa năng hiện đại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phục vụ các sự kiện, lễ hội văn hóa.

Nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố cũng sẽ có khu tưởng niệm Bác Hồ tại khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với quy mô lớn, đẹp, hiện đại, phục vụ nhiều hoạt động văn hóa cho cộng đồng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết thành phố đã xác định phải hoàn thành "món nợ" đã hứa là Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TPHCM. Thành phố đã giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các ngành nghiên cứu, tham mưu các chính sách phục vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật, văn học.

Theo Phan Anh

Người lao động

