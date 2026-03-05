FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết ra thông báo quan trọng tới hơn 64.000 người

CTCP Tập đoàn FLC vừa phát đi thông báo về việc thay đổi đơn vị quản lý danh sách cổ đông của công ty.

Theo đó, từ ngày 27/2/2026, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC. Tổng số cổ phiếu bị hủy đăng ký gần 710 triệu đơn vị, với ngày hiệu lực hủy đăng ký là 6/3/2026.

Để đảm bảo kịp thời đáp ứng các yêu cầu liên quan của cổ đông sau khi cổ phiếu hủy đăng ký tại VSDC, FLC đã lựa chọn CTCP Chứng khoán Artex là đơn vị thực hiện quản lý danh sách cổ đông của công ty.

Theo thông báo, kể từ ngày 6/3, Chứng khoán Artex sẽ trở thành đầu mối tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ đối với các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông. Các thủ tục bao gồm cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho cổ phần; đăng ký thay đổi thông tin cổ đông cùng các giao dịch khác theo quy định.

"Việc hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC và chuyển đơn vị quản lý danh sách cổ đông không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Tập đoàn FLC", thông báo của FLC nêu rõ.

Được biết, Chứng khoán Artex là doanh nghiệp có liên quan đến hệ sinh thái và nhiều lãnh đạo của Tập đoàn FLC, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng đổi tên thành Chứng khoán BOS trước khi quay trở lại thương hiệu Artex từ tháng 7/2025. Hiện trụ sở của doanh nghiệp đặt tại tầng 1 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Đáng chú ý, ngày 26/2 vừa qua, Chứng khoán Artex vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát. Cơ quan quản lý yêu cầu công ty tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh các cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các hồ sơ, báo cáo.

Trước đó, Artex bị đưa vào diện kiểm soát từ tháng 10/2024 do không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.



