Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết ra thông báo quan trọng tới hơn 64.000 người

05-03-2026 - 16:31 PM | Bất động sản

Cập nhật đến thời điểm ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào tháng 11/2025, FLC có hơn 64.300 cổ đông.

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết ra thông báo quan trọng tới hơn 64.000 người- Ảnh 1.

CTCP Tập đoàn FLC vừa phát đi thông báo về việc thay đổi đơn vị quản lý danh sách cổ đông của công ty.

Theo đó, từ ngày 27/2/2026, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC. Tổng số cổ phiếu bị hủy đăng ký gần 710 triệu đơn vị, với ngày hiệu lực hủy đăng ký là 6/3/2026.

Để đảm bảo kịp thời đáp ứng các yêu cầu liên quan của cổ đông sau khi cổ phiếu hủy đăng ký tại VSDC, FLC đã lựa chọn CTCP Chứng khoán Artex là đơn vị thực hiện quản lý danh sách cổ đông của công ty.

Theo thông báo, kể từ ngày 6/3, Chứng khoán Artex sẽ trở thành đầu mối tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ đối với các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông. Các thủ tục bao gồm cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho cổ phần; đăng ký thay đổi thông tin cổ đông cùng các giao dịch khác theo quy định.

"Việc hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC và chuyển đơn vị quản lý danh sách cổ đông không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Tập đoàn FLC", thông báo của FLC nêu rõ.

Được biết, Chứng khoán Artex là doanh nghiệp có liên quan đến hệ sinh thái và nhiều lãnh đạo của Tập đoàn FLC, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng đổi tên thành Chứng khoán BOS trước khi quay trở lại thương hiệu Artex từ tháng 7/2025. Hiện trụ sở của doanh nghiệp đặt tại tầng 1 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Đáng chú ý, ngày 26/2 vừa qua, Chứng khoán Artex vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát. Cơ quan quản lý yêu cầu công ty tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh các cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các hồ sơ, báo cáo.

Trước đó, Artex bị đưa vào diện kiểm soát từ tháng 10/2024 do không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.


Thế Anh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cao ốc văn phòng nghìn tỷ, tháp căn hộ hàng hiệu ồ ạt được xây dựng biến Ciputra - Tây Hồ Tây thành trung tâm tài chính mới của thủ đô

Cao ốc văn phòng nghìn tỷ, tháp căn hộ hàng hiệu ồ ạt được xây dựng biến Ciputra - Tây Hồ Tây thành trung tâm tài chính mới của thủ đô Nổi bật

Siêu dự án 72.000 tỷ sở hữu vị trí “4 mặt giáp sông” do liên danh Sun Group đầu tư đón tin vui đầu năm

Siêu dự án 72.000 tỷ sở hữu vị trí “4 mặt giáp sông” do liên danh Sun Group đầu tư đón tin vui đầu năm Nổi bật

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ về việc xây nhà cho người lao động thuê

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ về việc xây nhà cho người lao động thuê

16:31 , 05/03/2026
Tin vui: Tuyến đường gần 6.000 tỷ đồng đi qua đô thị Aqua City của Novaland, kết nối QL 51 với cao tốc TP.HCM – Long Thành chính thức khởi động

Tin vui: Tuyến đường gần 6.000 tỷ đồng đi qua đô thị Aqua City của Novaland, kết nối QL 51 với cao tốc TP.HCM – Long Thành chính thức khởi động

16:22 , 05/03/2026
Vụ nhiều nhà dân nằm cheo leo bên mép vực: Tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền đường

Vụ nhiều nhà dân nằm cheo leo bên mép vực: Tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền đường

16:13 , 05/03/2026
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thông tin tiến độ Nhà hát Giao hưởng, trung tâm biểu diễn Thủ Thiêm

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thông tin tiến độ Nhà hát Giao hưởng, trung tâm biểu diễn Thủ Thiêm

16:10 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên