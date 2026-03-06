Tỉnh Nghệ An gặp Ecopark, T&T, Mường Thanh và loạt tập đoàn tên tuổi, họp bàn nhiều nội dung quan trọng để hoàn thành mục tiêu lớn

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, chiều 04/3/2026, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có buổi làm việc với một số nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Công ty như: VSIP Nghệ An, WHA Industrial Management Services Việt Nam, Tập đoàn TH, Tập đoàn T&T, Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn Mường Thanh, Eurowindow, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, SK Innovation Co...

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cho biết, Nghệ An luôn xác định các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh là những người đóng góp rất là quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm vừa qua. Trước mục tiêu phát triển rất cao trong năm 2026 và giai đoạn 2025–2030, tỉnh xác định bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành, chia sẻ và đóng góp mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, đồng thời chia sẻ kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

Năm 2025, Nghệ An thu hút 78 dự án mới, điều chỉnh tăng vốn cho 59 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt gần 43.000 tỷ đồng. Riêng FDI ghi nhận 25 dự án mới với 384,85 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 20 dự án với hơn 715 triệu USD, nâng tổng vốn cấp mới và điều chỉnh lên hơn 1,02 tỷ USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã thu hút 12 dự án mới, điều chỉnh tăng vốn 9 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, FDI đạt hơn 2,25 tỷ USD từ 4 dự án mới, cùng 15 triệu USD vốn tăng thêm, đưa tổng vốn cấp mới và điều chỉnh lên hơn 2,26 tỷ USD.

Một góc tỉnh Nghệ An (ảnh: Sách Nguyễn).

Nhiều dự án quy mô lớn đã vận hành hiệu quả như 7 dự án của Tập đoàn TH, dự án khu hỗn hợp trung tâm thương mại của Tập đoàn T&T. Các khu đô thị do Tập đoàn Ecopark triển khai đang tích cực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, cơ bản bám sát tiến độ phê duyệt.

Tại cuộc làm việc, các nhà đầu tư đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh của Nghệ An ngày càng thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn hơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn còn tồn tại như công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm; hạ tầng kết nối ngoài hàng rào chưa đồng bộ; vướng mắc thủ tục pháp lý về đất đai, mỏ vật liệu; đặc biệt là tình trạng thiếu hụt lao động tại một số dự án.

Các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, dài hạn; cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, thuận lợi hơn; đồng thời có chính sách đào tạo, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.



