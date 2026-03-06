Tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam sẽ có khu du lịch quốc gia: Được quy hoạch trên diện tích 12.200 ha

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 384 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ (tỉnh Khánh Hòa) đến năm 2045.

Diện tích lập quy hoạch khoảng 10.200 ha trên đất liền và khoảng 2.000 ha mặt biển. Phạm vi là dải không gian ven biển phía nam tỉnh Khánh Hòa, gồm một phần các xã: Công Hải, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Phước Dinh, Cà Ná và các phường: Đông Hải, Ninh Chử.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển phía nam tỉnh Khánh Hòa, gắn với bảo tồn các giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa.

Dự báo đến năm 2030, khu du lịch sẽ đón khoảng 5,9 triệu lượt khách; đến năm 2045, khoảng 9,84 triệu lượt khách. Quy mô dân số khoảng 193.300 người vào năm 2030 và khoảng 300.000 người vào năm 2045 (bao gồm dân số quy đổi từ khách du lịch).

Quy hoạch định hướng phát triển theo mô hình tuyến đa trung tâm, gồm 3 phân vùng lớn với 8 phân khu chức năng. Trong đó, khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa trở thành địa phương có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, dự kiến khoảng gần 500 km.



