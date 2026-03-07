Tỉnh sát Hà Nội sẽ có khu kinh tế ven biển rộng 30.000ha

Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị làm việc với lãnh đạo 4 xã gồm Rạng Đông, Quỹ Nhất, Hải Thịnh và Hải Xuân để triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị chuyên môn đã giới thiệu quy trình và định hướng xây dựng đồ án quy hoạch. Theo đó, Khu kinh tế Ninh Cơ được đề xuất có phạm vi bao trùm bốn đơn vị hành chính nói trên, với tổng quy mô khoảng 13.950 ha diện tích đất liền và gần 16.000 ha diện tích khai thác mặt biển.

Như vậy, tổng không gian phát triển của khu kinh tế lên tới gần 30.000 ha, quy mô lớn đối với một khu kinh tế ven biển tại khu vực phía Bắc.

Việc lập quy hoạch không chỉ nhằm khai thác lợi thế vùng cửa sông - ven biển mà còn hướng tới xây dựng một không gian phát triển đa ngành, tích hợp các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị và logistics.

Theo định hướng phát triển, Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ được xây dựng thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành và đa chức năng. Hạ tầng kỹ thuật sẽ được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, trong khi môi trường đầu tư kinh doanh được thiết kế thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực phát triển trong và ngoài nước.

Khi hoàn thành, khu kinh tế này được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Ninh Bình, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, khu vực này cũng được định hướng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ.

Định hướng phát triển được chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đến năm 2030, dân số khu vực dự kiến đạt khoảng 82.000 - 85.000 người, trong khi nhu cầu lao động công nghiệp có thể lên tới 70.000 - 80.000 người.

Về dài hạn, đến khoảng năm 2045, dân số khu vực được dự báo tăng lên khoảng 150.000 - 200.000 người, trong khi nhu cầu lao động công nghiệp có thể đạt 140.000 - 150.000 người.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND các xã Rạng Đông, Hải Thịnh, Quỹ Nhất và Hải Xuân đều bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương lập quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ. Các địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý và đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát thực địa, cung cấp số liệu và hoàn thiện nội dung đồ án quy hoạch.

Các xã cũng xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục tiêu và ý nghĩa của dự án là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đề nghị các cơ quan và địa phương liên quan tăng cường phối hợp để rút ngắn thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành đồ án quy hoạch vào cuối quý 2 hoặc đầu quý 3. Sau khi hoàn thiện, hồ sơ sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 1/2027.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ giữa các loại quy hoạch. Trong đó, đối với hai xã Rạng Đông và Hải Thịnh - nằm hoàn toàn trong phạm vi khu kinh tế - quy hoạch khu kinh tế sẽ đóng vai trò định hướng không gian phát triển đô thị và thay thế quy hoạch chung cấp xã.

Đối với hai xã Quỹ Nhất và Hải Xuân - chỉ nằm một phần trong ranh giới khu kinh tế, các địa phương vẫn lập quy hoạch chung riêng nhưng phải đảm bảo sự thống nhất với quy hoạch khu kinh tế tại các khu vực chồng lấn.



