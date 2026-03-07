4 yếu tố tác động đến thị trường bất động sản

Ông Nguyễn Quốc Anh.

Cùng với đó là hành lang pháp lý, khi các luật mới bắt đầu đi vào thực thi. Thứ ba là tăng trưởng kinh tế. Và yếu tố cuối cùng là đầu tư công, động lực có thể đóng góp tới 18 - 20% GDP mỗi năm.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây lãi suất cho vay bất động sản có xu hướng tăng rất nhanh điều này ảnh hưởng đến cá nhân nhà đầu tư cũng như thị trường bất động sản nói chung. Bình luận về điều này, ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng, mặt bằng lãi suất năm 2026 sẽ khó tăng mạnh như giai đoạn 2022, bởi Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nếu lãi suất tăng quá mạnh, rất khó đạt được mục tiêu này.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào thực tế: lãi suất sẽ khó giảm sâu như giai đoạn "tiền rẻ" trước đây. Dòng vốn cho bất động sản sẽ được phân bổ có chọn lọc hơn, ưu tiên cho khoa học công nghệ, hạ tầng và đầu tư công.

Điều này có nghĩa là bất động sản không còn hưởng lợi từ vốn rẻ đại trà, nhưng cũng không phải đối diện với cú sốc lãi suất. Thị trường sẽ vận hành trong trạng thái ổn định, buộc nhà đầu tư phải tính toán kỹ hơn thay vì “đánh nhanh, thắng nhanh”. Nguồn cung lớn không đồng nghĩa khủng hoảng thừa.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quốc Anh cũng đưa ra nhận xét, sau 3 năm biến động mạnh, nhà đầu tư đã “trưởng thành” hơn rất nhiều. Họ thận trọng hơn, ưu tiên tài sản hữu hình, có khả năng tạo dòng tiền thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Năm 2026, tâm lý thị trường sẽ không còn những cơn hưng phấn cực đoan, nhưng cũng không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đa phần nhà đầu tư đã chuẩn bị kịch bản cho nhiều tình huống khác nhau và chấp nhận thực tế rằng, bất động sản là cuộc chơi dài hơi.

Khi được hỏi phân khúc nào sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong năm nay, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, chung cư và nhà ở tại các đô thị lớn, sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Nhu cầu ở thực là nền tảng bền vững nhất.

Trong 5 năm tới, tôi kỳ vọng sẽ có làn sóng chuyên gia từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc đến Việt Nam cùng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và công nghệ, qua đó tiếp tục thúc đẩy nhu cầu thuê và mua nhà tại các cực tăng trưởng.

Ngược lại, bất động sản nghỉ dưỡng hay đất nền tỉnh sẽ cần thêm thời gian để phục hồi, khi tâm lý tiêu dùng và đầu tư vẫn còn khá thận trọng.

Nói về các kịch bản thị trường nhà đất năm 2026, ông Nguyễn Quốc Anh nhận định có 3 kịch bản chính:

Kịch bản cơ sở (khả thi nhất): Lãi suất ổn định, thị trường phân hóa mạnh. BĐS dòng tiền giữ nhịp tăng trưởng. Kịch bản tích cực: Lãi suất giảm nhẹ, kinh tế toàn cầu ổn định, tâm lý cải thiện, thanh khoản tăng rõ rệt. Kịch bản thận trọng: Lãi suất tăng, chỉ các dự án pháp lý tốt, nhu cầu ở thực rõ ràng mới có giao dịch.

Có thể nói năm 2026 sẽ không phải là năm bùng nổ, nhưng là năm đặt nền móng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn của thị trường bất động sản Việt Nam - nơi giá trị ở thực lên ngôi và niềm tin được xây dựng lại từng bước.