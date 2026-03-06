Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một nguyên chỉ huy trưởng công trình xây dựng bị bắt

06-03-2026 - 19:40 PM | Bất động sản

Tham ô tài sản, nguyên chỉ huy trưởng một công trình xây dựng bị bắt giữ.

Ngày 6-3, tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Quang (SN 1978, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), nguyên là chỉ huy trưởng công trình xây dựng tại "Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp - dịch vụ mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai" về hành vi "Tham ô tài sản".

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Vũ Quang. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 25-7-2025, tại Văn phòng Ban Chỉ huy công trường của dự án, Vũ Quang đã nhận từ kế toán của Công ty cổ phần Xây dựng và Cơ khí thiết bị VINA2 số tiền 735,5 triệu đồng để chi trả tạm ứng lương cho công nhân và mua sắm vật tư phục vụ thi công công trình.

Sau khi nhận tiền, Vũ Quang không thực hiện việc chi trả theo mục đích được giao mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng cá nhân, sau đó tự ý nghỉ việc tại công ty.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

