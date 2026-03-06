Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội

06-03-2026 - 19:34 PM | Bất động sản

Cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - Tỉnh lộ 70 (Hà Nội) thuộc dự án hơn 1.500 tỷ đồng thi công dang dở nhiều năm, cỏ mọc um tùm, trong khi khu vực thường xuyên ùn tắc.


Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 1.

Dự án tuyến đường Phạm Tu được triển khai theo hình thức BT, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 2,5km, kết nối từ Vành đai 3 đến đường 70. Đường đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2020, góp phần mở thêm trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội. Tuy nhiên, phần cầu vượt tại nút giao với Tỉnh lộ 70 vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đơn vị thi công mới chỉ xây dựng xong phần trụ cầu rồi dừng lại nhiều năm nay.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 3.

Các trụ cầu bê tông nằm chơ vơ giữa lòng đường.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 4.

Nhiều khu vực quanh chân trụ phủ đầy cỏ dại, rác thải và dây leo.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 5.

Phần mặt cầu chưa hoàn thiện cũng bị bỏ không, vật liệu xây dựng nằm rải rác, nhiều mảng bê tông bị nứt vỡ.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 6.

Cỏ mọc dày trên bề mặt công trình khiến cầu vượt dang dở trông như một bãi đất hoang giữa khu dân cư đông đúc.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 7.

Trong khi đó, lưu lượng phương tiện qua khu vực này mỗi ngày rất lớn. Do hạ tầng giao thông chưa được hoàn thiện, nút giao giữa đường Phạm Tu, Cầu Bươu, Phan Trọng Tuệ (đường 70) và khu vực Xa La thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 8.

Tình trạng kẹt xe xuất hiện gần như cả ngày, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 9.

Nhiều xe tải, xe container và xe khách phải di chuyển chậm từng mét.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 10.

Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô, thậm chí nhiều người lái xe lên vỉa hè để tìm lối thoát.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 11.

Đoạn đường chỉ dài chưa tới 200m nhưng lại có hai nút giao gần nhau nên các dòng phương tiện thường xuyên xung đột.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 12.

Chị Ngọc (sống tại phường Hà Đông) cho biết, tình trạng ùn tắc ở khu vực này đã kéo dài nhiều năm. “Vào giờ cao điểm, xe cộ gần như đứng im. Chỉ cần thiếu lực lượng điều tiết giao thông là rất khó di chuyển", chị Ngọc nói.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 13.

Chị Nguyễn Thị Lan (kinh doanh gần khu vực nút giao) cho biết, tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. “Ngày nào xe cộ cũng ken đặc, khói bụi và tiếng ồn rất lớn. Có hôm xe kẹt hàng giờ liền. Người dân chỉ mong dự án sớm hoàn thành để giao thông thông thoáng hơn”, chị Lan nói.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 14.

Trước áp lực giao thông ngày càng tăng tại khu vực này, TP Hà Nội đang triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để tiếp tục thực hiện dự án.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 15.

Mới đây, thành phố công bố phương án thu hồi khoảng 21.100m² đất để phục vụ việc hoàn thiện nút giao Phạm Tu - Cầu Bươu. Trong đó, mức bồi thường dự kiến cao nhất lên tới khoảng 62,6 triệu đồng/m², cao hơn so với bảng giá đất hiện hành.

Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội- Ảnh 16.

Theo cơ quan chức năng, việc đưa ra mức hỗ trợ cao nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành, cầu vượt được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị.

Theo Viên Minh - Thành Vĩnh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch MSH Group: Lãi suất cao hay thấp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của người mua nhà, không làm mất đi nhu cầu cơ bản của thị trường

Chủ tịch MSH Group: Lãi suất cao hay thấp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra quyết định của người mua nhà, không làm mất đi nhu cầu cơ bản của thị trường Nổi bật

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam Nổi bật

KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung tiếp thông báo đặc biệt liên quan đến khu đền rộng 5.000m2

KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung tiếp thông báo đặc biệt liên quan đến khu đền rộng 5.000m2

18:41 , 06/03/2026
Cổ phiếu 'đại gia' ACV ra sao sau tin chủ tịch bị bắt?

Cổ phiếu 'đại gia' ACV ra sao sau tin chủ tịch bị bắt?

18:40 , 06/03/2026
Hệ tiện ích “tất cả trong 1” tại “thành phố đảo quốc tế” Charmora City Nha Trang

Hệ tiện ích “tất cả trong 1” tại “thành phố đảo quốc tế” Charmora City Nha Trang

17:30 , 06/03/2026
Hàng không Việt Nam thất thu vì xung đột tại Trung Đông

Hàng không Việt Nam thất thu vì xung đột tại Trung Đông

16:25 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên