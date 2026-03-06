Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội
Cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - Tỉnh lộ 70 (Hà Nội) thuộc dự án hơn 1.500 tỷ đồng thi công dang dở nhiều năm, cỏ mọc um tùm, trong khi khu vực thường xuyên ùn tắc.
- 06-03-2026Diễn biến mới nhất về ACV tại sân bay Long Thành
- 06-03-2026KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung tiếp thông báo đặc biệt liên quan đến khu đền rộng 5.000m2
- 06-03-2026Khu vực này của Hà Nội có loạt dự án hạ tầng và siêu đô thị, dòng tiền nhà đầu tư đổ về, thị trường thổ cư và chung cư thứ cấp dự báo tăng
VTC News
Theo VTC News Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://vtcnews.vn/du-an-cau-vuot-dap-chieu-nhieu-nam-tren-tuyen-duong-nghin-ty-o-ha-noi-ar1006191.html
Từ Khóa: