Diễn biến mới nhất về ACV tại sân bay Long Thành

Trong bối cảnh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục chính của giai đoạn 1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) được giao chuẩn bị các bước nghiên cứu để triển khai giai đoạn 2 của công trình hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, sân bay Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng quốc gia, giữ vai trò động lực chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu sớm đầu tư giai đoạn 2 của dự án đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Thủ tướng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng đã giao ACV tiếp tục là chủ đầu tư giai đoạn 2 của sân bay Long Thành. Hiện doanh nghiệp này đang phối hợp với các cơ quan liên quan để lựa chọn đơn vị tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn tiếp theo của dự án.

Sáng hôm qua (5/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã Chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 như chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 26/1/2026.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể cần vào cuộc khẩn trương, tích cực, chủ động, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, rà soát, kiểm tra, giám sát, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, phát hiện, rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực.

Theo quy hoạch tổng thể, giai đoạn 2 của sân bay Long Thành dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2030 - 2035, với việc xây dựng thêm một đường cất hạ cánh song song và nhà ga hành khách thứ hai. Sau khi hoàn thành, công suất khai thác của sân bay sẽ được nâng lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, gấp đôi công suất của giai đoạn 1.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD, quy hoạch trên diện tích gần 5.000 ha tại tỉnh Đồng Nai và được chia thành ba giai đoạn phát triển. Khi hoàn thành toàn bộ, sân bay được thiết kế đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực.

Trong dự án này, ACV đóng vai trò là chủ đầu tư các hạng mục trọng yếu của giai đoạn 1, bao gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 109.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026. Khi đi vào hoạt động, sân bay này sẽ từng bước chia sẻ lưu lượng với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế mới của khu vực phía Nam.

Tú An