Khởi tố 2 'cò đất' ở Thái Nguyên

06-03-2026 - 11:15 AM | Bất động sản

Từ năm 2024 đến nay, Đoàn Văn Quang và Lê Quang Chí đã góp vốn mua đất, tách thành nhiều thửa rồi xây nhà để bán. Các đối tượng đã giao dịch và chuyển nhượng trên 10 căn nhà, trốn thuế, lệ phí gần 500 triệu đồng.

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Quang Chí (SN 1978, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên ) và Đoàn Văn Quang (SN 1984, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi trốn thuế.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đoàn Văn Quang và Lê Quang Chí là đối tượng “ cò đất ”. Từ năm 2024 đến nay, cả hai đã góp vốn mua đất, sau đó tách thành nhiều thửa rồi xây nhà để bán.

Đối tượng Đoàn Văn Quang (bên trái) và Lê Quang Chí

Lợi dụng kẽ hở trong quản lý về thuế, các đối tượng đã giao dịch và bán chuyển nhượng trên 10 căn nhà, trốn thuế, lệ phí gần 500 triệu đồng.

Hành vi vi phạm của các đối tượng là nghiêm trọng, gây thất thoát ngân sách của Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

