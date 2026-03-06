Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều doanh nghiệp địa ốc 'dính' vi phạm về trái phiếu

06-03-2026 - 10:34 AM | Bất động sản

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản bị phát hiện vi phạm các quy định về sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu, chậm thanh toán nghĩa vụ với nhà đầu tư hoặc không thực hiện đúng cam kết khi phát hành...

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest (HPX) yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do loạt vi phạm hành chính liên quan tới việc sử dụng tiền thu được từ các đợt bán trái phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã được thông qua và công bố.

Theo kết luận của cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã sử dụng chưa đúng mục đích một phần số tiền huy động từ phát hành trái phiếu.

Cụ thể, số tiền sử dụng chưa đúng mục đích bao gồm: 250/450 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2123011; 100/100 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2122002; 104,248/300 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2224001 và 51,941 tỷ đồng cùng 1,987 tỷ đồng trong tổng số 250 tỷ đồng của trái phiếu mã HPXH2124009.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc 'dính' vi phạm về trái phiếu- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản bị phát hiện vi phạm liên quan đến trái phiếu. Ảnh minh hoạ.

Hành vi này được xác định vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng tiền thu từ chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng phương án đã được phê duyệt hoặc nội dung đã công bố cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng chưa phù hợp quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Do thời hiệu xử phạt hành chính đã hết, cơ quan chức năng chỉ tập trung áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính bắt buộc.

Cụ thể, Hải Phát Invest phải thu hồi toàn bộ trái phiếu đã phát hành và hoàn trả tiền gốc kèm theo lãi suất cam kết cho các nhà đầu tư trong thời hạn tối đa là 75 ngày. Mọi chi phí liên quan đến quá trình thực hiện việc bồi hoàn và xử lý này đều do phía công ty tự chi trả. Quyết định cũng nêu rõ quyền khiếu nại của doanh nghiệp và cảnh báo về việc cưỡng chế thi hành nếu đơn vị không tự nguyện chấp hành đúng thời hạn.

Liên quan nội dung này, Hải Phát Invest cho biết, đối với 4 mã trái phiếu gồm: HPXH2123011, HPXH2122002, HPXH2224001 và HPXH2124009, công ty đã hoàn tất thanh toán đầy đủ gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính liên quan từ tháng 12/2024. Tính đến nay, công ty không còn dư nợ trái phiếu thuộc diện yêu cầu khắc phục theo quyết định nêu trên.

Ngoài ra, công ty này cũng cho hay, cơ quan quản lý không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty do đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định pháp luật. Đồng thời, tại thời điểm ban hành quyết định, công ty đã khắc phục xong.

Không chỉ riêng Hải Phát Invest, kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu mới đây của Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm của nhiều doanh nghiệp.

Qua thanh tra 26 tổ chức, doanh nghiệp phát hành với 271 mã trái phiếu, với tổng giá trị hơn 119.778 tỷ đồng trong giai đoạn 2019 – 30/11/2024 , Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt vi phạm, trong đó, có không ít doanh nghiệp bất động sản.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn R&H bị nêu tên do không thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư, hoặc cho vay, gửi ngân hàng trước khi sử dụng vốn theo phương án phát hành.

Trong khi đó, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn được xác định đã không thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu, quá hạn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ năm 2023 với số tiền quá hạn chưa trả lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Hưng Thịnh Land và Công ty CP đầu tư thương mại Bình Tân có vi phạm, khuyết điểm về tài sản đảm bảo...

Áp lực đáo hạn trái phiếu 'bủa vây' nhóm bất động sản

Theo số liệu từ VIS Rating, ước tính giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2026 khoảng hơn 200.000 tỷ đồng, tương đương 14% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành, trong số này hơn một nửa giá trị đáo hạn thuộc nhóm bất động sản.

Những doanh nghiệp có giá trị trái phiếu đáo hạn lớn nhất trong năm nay cũng nằm trong nhóm bất động sản, đều ở mức hàng nghìn tỷ đồng, gồm: CTCP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát (10.000 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Đăng (6.650 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Minh (5.500 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Tân Thành Long An, và Tập đoàn R&H (5.000 tỷ đồng)…

Theo Đình Phong

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam Nổi bật

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Tập đoàn FPT sắp triển khai 2 dự án gần 9.000 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam Nổi bật

Ngôi nhà hướng Tây với 'lớp áo' bao bọc bằng gạch đỏ

Ngôi nhà hướng Tây với 'lớp áo' bao bọc bằng gạch đỏ

10:33 , 06/03/2026
Chuyển biến lớn tại siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 885.000 tỷ đồng, người dân 18 xã, phường Hà Nội cần đặc biệt chú ý

Chuyển biến lớn tại siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 885.000 tỷ đồng, người dân 18 xã, phường Hà Nội cần đặc biệt chú ý

09:34 , 06/03/2026
Đại gia bán lẻ Nhật Bản sắp khởi công dự án TTTM 4.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Đại gia bán lẻ Nhật Bản sắp khởi công dự án TTTM 4.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

09:29 , 06/03/2026
Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội

Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội

08:32 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên