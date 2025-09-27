“Cò đất” lặng lẽ rời đi sau khi đổ về vùng quê khiến đất "sốt" lên từng ngày

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của phóng viên, không khí tại nhiều thôn của xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, đã dần trở lại với cảnh bình yên vốn có. Tại những con đường vốn từng nhộn nhịp bởi dòng người và xe cộ tấp nập giờ đây đã trở nên vắng vẻ hơn.

Ngoài ra tại những khu đất rộng được phân lô bán nền một cách ồ ạt, từng là “điểm nóng” thu hút môi giới từ khắp nơi đổ về, nay cũng không còn cảnh chen lấn, tụ tập.

Nhiều người dân xã Toàn Lưu cho biết, 1 tuần trước đó ô tô ùn ùn đổ về, nhiều người nơi khác cũng đến hỏi mua đất, nhưng giờ cảnh đó không còn.

Hình ảnh trước đó môi giới đổ về làng quê xã Toàn Lưu xem đất rất đông.

“Hôm trước ô tô về làng kín cả đường, nhưng giờ chẳng còn ai về đây nữa. Những khu đất họ bán nền đó cũng chưa có người mua, thực tế nhu cầu đất ở không có, mặt khác ở vùng này xa trung tâm, heo hút, dân cư thưa thớt”, ông Nguyễn Văn Tuấn (67 tuổi, trú xã Toàn Lưu) cho biết.

Khu đất nền vắng bóng người tới xem.

Trao đổi với Phóng viên, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, xác nhận tình trạng “sốt” đất tại địa phương đã nhanh chóng hạ nhiệt sau một thời gian ngắn nổi lên. Theo vị lãnh đạo này, làn sóng tăng nhiệt của thị trường bất động sản địa phương chủ yếu bắt nguồn từ một số nhóm môi giới từ nơi khác đổ về để tạo hiệu ứng "sốt ảo".

“Một số môi giới đổ về làm nóng thị trường, kéo theo người dân hiếu kỳ tìm hiểu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có bất kỳ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng nào được nộp tại UBND xã”, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho hay.

Lãnh đạo xã cũng cho rằng, hiện tượng sốt đất này chỉ mang tính nhất thời và không phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường địa phương.

Xã Toàn Lưu trở lại khung cảnh bình yên vốn có.

Trước tình trạng người dân tụ tập mua bán đất trái phép do tin đồn quy hoạch, mở đường, Công an xã Toàn Lưu đã kịp thời tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp các ngành chức năng triển khai các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo rủi ro, vận động người dân bình tĩnh, tránh chạy theo tâm lý đám đông. Nhờ đó, tình trạng tụ tập, môi giới ùn ùn đổ về làng quê gây náo loạn đã chấm dứt, góp phần ổn định tình hình.

Công an xã Toàn Lưu kịp thời kiểm tra pháp lý tại những khu đất được môi giới rao bán là đất thuộc "Dự án ven sông".

Phía công an cho biết, thời gian qua, nhiều đối tượng từ nơi khác lợi dụng thông tin quy hoạch để thổi giá đất, tạo “sốt ảo”, lôi kéo người dân vay mượn tiền đầu tư. Hậu quả là nhiều hộ rơi vào cảnh nợ nần, giá đất tăng ảo gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. "Sốt đất” không chỉ là giao dịch dân sự mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự: tụ tập đông người, tranh chấp, lừa đảo… ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của địa phương.