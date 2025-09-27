Cầu Phong Châu hoàn thành vượt tiến độ, mở ra kỳ vọng mới

Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9.

Thi công khẩn cấp, chạy đua với thời gian

Ngày 9/9/2024, cầu phong Châu thuộc địa phận xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân bất ngờ bị sập không chỉ khiến tuyến giao thông huyết mạch QL32C tê liệt hoàn toàn mà còn để lại nỗi mất mát lớn cho người dân Phú Thọ. Bởi sau một năm, 4 người mất tích trong vụ sập cầu đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ngay sau sự cố sập cầu, Chính phủ đã chấp thuận chủ trương xây dựng cầu mới theo quy định công trình khẩn cấp. Dự án giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, Bình đoàn 12 – Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận thi công. Tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đã được phân bổ kịp thời.

Cầu Phong Châu mới được xây dựng theo lệnh khẩn cấp với tổng mức đầu tư 635 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ, hàng trăm kỹ sư, công nhân đã làm việc "3 ca, 4 kíp" ngày đêm trên đại công trường. Từ những cọc khoan nhồi sâu dưới lòng sông, các trụ cầu vững chãi dần hình thành. Hàng chục dầm chữ T bê tông dự ứng lực được lao lắp khẩn trương, nối liền đôi bờ sông Hồng. Ngày 27/8, công trình đã được hợp long, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở đường cho việc hoàn thiện và đưa vào khai thác vào tháng 10/2025.

Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình, chia sẻ: "Từ khi bắt đầu được giao nhiệm vụ xây dựng cầu Phong Châu mới, chúng tôi coi đây là nhiệm vụ đặc biệt. Mặc dù, trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về địa chất, thời tiết hay áp lực về tiến độ đều không thể ngăn cản tinh thần quyết tâm, bởi sau lưng chung tôi là niềm mong đợi của hàng vạn người dân".

Cầu Phong mới hiện đại, mở ra kỳ vọng mới nối 2 xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ)

Cây cầu của niềm tin và kỳ vọng

Cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài gần 383 m, rộng 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, dải phân cách, lan can, hệ thống chiếu sáng hiện đại. Các tuyến đường dẫn mỗi đầu cầu dài hơn 110 m, tạo sự kết nối thông suốt với Quốc lộ 32C.

Những ngày cuối tháng 9, trên công trường cầu Phong Châu dù không còn nhộn nhịp tiếng khoan, đục, tháo lắp như trước mà thay vào đó là không khí phấn khởi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt những công nhân đang tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cho lễ khánh thành vào ngày 28/9.

Các công nhân đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng.

Bên cạnh những công nhân đang tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, cầu Phong Châu mới thu hút đông đảo người dân 2 bên bờ sông Hồng đến tham quan, chiêm ngưỡng. Anh Ngô Đình Chiến (người dân xã Phùng Nguyên) xúc động chia sẻ: "Nhà tôi cách cầu khoảng 1km, từ khi biết cầu Phong Châu sắp khánh thành, ngày nào tôi cũng ra đây ngắm nhìn cây cầu mới sừng sững, hiện đại. Cây cầu không chỉ giúp chúng tôi yên tâm đi lại mà còn mở ra cơ hội buôn bán, làm ăn thuận lợi hơn".

Theo Thượng tá Trần Đăng Tuấn, những ngày này, khi cầu sắp hoàn thành, người dân đến tham quan, ngắm nhìn rất đông, giống như đi hội. "Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi được trực tiếp thi công, xây dựng nên cây cầu. Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn đối với người dân tỉnh Phú Thọ. Nhìn thấy niềm vui, ánh mắt rạng rỡ của bà con khi được đi trên cây cầu mới, chúng tôi cảm thấy mọi vất vả, gian nan trong suốt quá trình thi công đều trở nên xứng đáng", Thượng tá Tuấn xúc động nói.

Đơn vị thi công thực hiện tháo dỡ dần các phương tiện, máy móc chuẩn bị cho ngày khánh thành.

Cây cầu không chỉ là điểm nối giữa 2 xã Vạn Xuân và Phùng Nguyên mà còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông liên vùng. Khi đi vào khai thác, cầu sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 2, rút ngắn hành trình từ các huyện phía Tây Phú Thọ về trung tâm Việt Trì và đi Hà Nội.

Cầu Phong Châu mới hiện ra sừng sững, khang trang, nối liền hai xã Phùng Nguyên và Tam Nông (Phú Thọ). Với thiết kế hiện đại, kết cấu bền vững, công trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao thương, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện của hàng chục nghìn người dân.

Cầu Phong Châu mới không chỉ nối nhịp đôi bờ sông Hồng mà còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông liên vùng.

Cầu mới không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giao thông của tỉnh Phú Thọ, mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống nhân dân.