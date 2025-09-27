Khám phá chuẩn sống all-in-one tại Blanca City

Khác với nhiều đô thị biển trên cả nước, nơi quỹ đất gần biển chủ yếu dành cho khách sạn, resort phục vụ lưu trú ngắn ngày, Blanca City trao cơ hội cho nhà đầu tư và chủ nhân tinh hoa sở hữu "ngôi nhà thứ hai" trong mơ. Blanca City và căn hộ Blanca tích hợp đầy đủ giá trị: vừa tận hưởng nhịp sống phố thị hiện đại, vừa nghỉ dưỡng tiện nghi, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư hấp dẫn.

Sức nóng đặc biệt của dòng sản phẩm mang tính tiên phong này được minh chứng khi 3 tòa tháp Blanca l, 2, 3 được giới thiệu hồi tháng 6 nhanh chóng được thị trường đón nhận. Cùng thừa hưởng hệ tiện ích từ Blanca City, 2 tòa tháp Blanca 6, 7 mới ra mắt với nhiều lợi thế khác biệt cũng đang được khách hàng Hà Nội, TPHCM "săn đón".

"Một bước chân" chạm mọi trải nghiệm

Sống tại căn hộ Blanca, cư dân không chỉ sở hữu không gian an cư hiện đại mà còn được hưởng trọn vẹn hệ tiện ích kề cận. Chỉ vài bước chân, cả gia đình có thể đắm mình trong "vòng quay" giải trí bất tận của Sun World Vũng Tàu – công viên được đầu tư bậc nhất hệ thống Sun World tại Việt Nam. Tiên phong tại phố biển, công viên nước Sun World Vũng Tàu quy tụ tới 20 trò chơi cùng nhiều tiện ích giải trí độc đáo như: bể tạo sóng đôi gần 6000m2, đường trượt 10 làn Rally Racer tiên phong trên thế giới, bể tạo sóng thiết kế dành riêng cho trẻ em, dòng sông thử thách…

Công viên nước Sun World Vũng Tàu quy tụ tới 20 trò chơi cùng nhiều tiện ích độc đáo

Du khách sẽ được lạc vào một miền ký ức đậm đà bản sắc, nơi những trò chơi nước đầy sôi động kết hợp cùng cảnh quan truyền thống mang đậm sắc màu Nam Bộ. Khi mặt trời lặn, công viên trở nên sôi động với lễ hội ánh sáng, giai điệu âm nhạc, ẩm thực đa sắc miền nhiệt đới. Nếu Sun World Vũng Tàu là "vườn cổ tích" của trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, thì trung tâm thương mại (TTTM) mặt biển lớn nhất Việt Nam ngay sát các tòa tháp Blanca lại là "thiên đường" mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật phục vụ đa dạng đối tượng cư dân. Không chỉ quy tụ những thương hiệu bán lẻ quốc tế và chuỗi F&B danh tiếng, TTTM này và công viên ven biển liền kề còn được thiết kế như một không gian sự kiện, trình diễn, tạo ra các hoạt động giải trí theo mùa.

Thay vì chỉ sống gần biển, ở căn hộ Blanca, cư dân còn sở hữu đặc quyền "bãi biển riêng" dài gần 1km. Khi kết hợp cùng các tiện ích của tháp Blanca 5 và chuỗi khách sạn 5 sao quốc tế gồm không gian café kết hợp vườn trên cao, hồ bơi vô cực, nhà hàng rooftop, skybar, beach club… nơi đây sẽ hình thành "điểm hub" mới của du lịch cao cấp khu vực phía Nam.

Blanca City sẽ hình thành "điểm hub" mới của du lịch cao cấp khu vực phía Nam

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi tiện ích của cư dân Blanca 6, 7 còn được nối dài bởi không gian xanh, đại lộ hoa và 8 công viên trải khắp khuôn viên dự án, đóng vai trò như những "trạm dừng cảm xúc" giữa lòng đô thị biển sôi động. Từ công viên thể thao, công viên chủ đề đại dương… đến quảng trường lễ hội giữa các tán cây, thảm cỏ và hồ nước, tất cả tạo nên một không gian sống tràn ngập sinh khí, thư giãn và muôn vàn trải nghiệm độc đáo quanh năm.

Sở hữu view biển đắt giá

Ở Blanca City, hai tòa tháp Blanca 6, 7 sở hữu một trong những vị trí đẹp nhất dự án, mang đến tầm nhìn "song hải" – hai phía đại dương. Tại đây, mỗi ngày đều bắt đầu bằng một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Với logia riêng, cư dân có thể ngắm bình minh rực rỡ trên biển Bãi Sau, đón trọn ánh sáng và gió biển. Chiều buông, hoàng hôn lại thắp sáng cả sân golf và Mũi Nghinh Phong trong sắc đỏ cam rực rỡ. Phía xa, Núi Lớn như một nét chấm phá lãng mạn. Tầm nhìn 360 độ chính là đặc quyền hiếm có về cảnh quan của căn hộ Blanca 6, 7.

Tầm view đắt giá này chính là lợi thế khác biệt thu hút khách hàng có nhu cầu trải nghiệm cuộc sống như nghỉ dưỡng 5 sao, nơi những mệt mỏi, lo toan dừng chân sau cánh cửa.

Bộ đôi tháp Blanca 6, 7 sở hữu tầm nhìn "song hải" độc bản – hai phía đại dương

"Đã tới Vũng Tàu tìm cơ hội nhiều lần, nhưng ít dự án đáp ứng được tiêu chí tôi mong muốn như căn hộ Blanca: view ngắm cảnh đa dạng, chủ đầu tư uy tín và nằm trong đại đô thị quy hoạch bài bản với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn. Đó là lý do gia đình tôi quyết định mua 2 căn hộ tại đây", anh Lương Thanh (TP.HCM) chia sẻ.

Với nhà đầu tư, tầm nhìn đa hướng còn là yếu tố tạo giá trị cho bất động sản. Theo xu hướng toàn cầu, căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển luôn nằm trong nhóm khan hiếm và tăng giá bền vững.

Vận hành quốc tế – bảo chứng công suất khai thác

Bộ đôi tháp Blanca 6, 7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Điều này không chỉ mang lại sự an tâm về dịch vụ mà còn bảo chứng cho quyền lợi lâu dài của chủ nhân.

Sự hiện diện của đơn vị quản lý danh tiếng cùng hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên rộng khắp và mạng lưới phân phối chuyên nghiệp giúp duy trì công suất ổn định, đảm bảo nguồn thu thụ động hấp dẫn mà không cần chủ nhà trực tiếp quản lý.

Blanca 6,7 xác lập lợi thế khác biệt nhờ đơn vị vận hành quốc tế, bàn giao hoàn thiện nội thất và hệ tiện ích đặc sắc

Quan trọng hơn, việc vận hành bởi thương hiệu quốc tế còn giúp cư dân bảo toàn giá trị tài sản. Ngay cả khi chủ nhân vắng nhà, không khai thác cho thuê, căn hộ vẫn được chăm sóc và bảo trì thường xuyên, vừa giúp đảm bảo chất lượng, vừa đồng thời duy trì sức hút và giá trị trên thị trường nếu có nhu cầu chuyển nhượng trong tương lai.

Với đơn vị vận hành quốc tế, hệ tiện ích đặc sắc và tầm view đắt giá, hai tòa tháp Blanca 6, 7 đang xác lập lợi thế khác biệt, trở thành lựa chọn nổi trội trên thị trường căn hộ thương mại dịch vụ và second home ven biển phía Nam.