Vista Nam An Khánh mở rộng thêm 8 tòa cao tầng, hàng nghìn căn hộ cao cấp

Tại hai ô đất CT3 và CT4, SJ Group sẽ triển khai 6 tòa căn hộ cao cấp, trung bình 25 tầng, trong đó có 3 tầng đế. Các tòa nằm bên hồ Lago – "lá phổi xanh" của khu đô thị và được bao quanh bởi các phân khu thấp tầng như Vista Palma, Vista Garden, Vista Serena. Vị trí này thuận tiện tiếp cận công viên, tuyến Ecopath, khu vui chơi, sân thể thao và trung tâm khoáng nóng onsen, đồng thời gia tăng giá trị cho các shophouse, biệt thự xung quanh nhờ lưu lượng cư dân tăng mạnh.

Đối diện cụm CT3–CT4, trên mặt tiền đường LK8 rộng 50m, dự án sẽ phát triển 2 tòa tháp hỗn hợp Vista Landmark cao 40 tầng, gồm 35 tầng tháp với 5 tầng đế. Vista Landmark là phân khu hỗn hợp, liền kề trung tâm thương mại Vista Mall – nơi quy tụ không gian mua sắm, giải trí, ẩm thực, F&B. Sự xuất hiện của Vista Landmark và Vista Mall hứa hẹn hình thành trục thương mại trung tâm, góp phần tạo nhịp sống sôi động mới phía Tây Hà Nội.

Với tổng cộng 8 tòa cao tầng, Vista Nam An Khánh không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ quy mô lớn mà còn đánh dấu bước chuyển từ khu đô thị thấp tầng sang quần thể đa dạng hơn. Hàng nghìn cư dân mới sẽ kéo theo nhu cầu dịch vụ – thương mại phong phú, từ siêu thị, nhà hàng, cà phê đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, gia tăng tiềm năng khai thác kinh doanh cho các phân khu xung quanh. Đặc biệt, lực lượng dân cư trẻ, trong đó có nhiều chuyên gia, kỹ sư làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, được dự báo sẽ trở thành nhóm khách hàng chủ lực. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng phát triển vùng Thủ đô, nơi đô thị hóa gắn liền với trục dịch vụ và giao thương.

Phối cảnh các tòa cao tầng tại Vista Nam An Khánh

Vista Nam An Khánh có quy mô hơn 234 ha, tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, xã An Khánh (huyện Hoài Đức cũ), khu vực đang phát triển nhanh nhờ hạ tầng đồng bộ và chính sách mở rộng đô thị. Dự án sở hữu lợi thế "tứ mạch khai lộ": Đại lộ Thăng Long - tuyến huyết mạch nối Hà Nội với Hòa Lạc và Hòa Bình; Vành đai 3.5 dự kiến hoàn thiện cuối năm nay; Vành đai 4 đưa vào vận hành năm 2027; và tuyến metro số 5 sẽ khởi công cuối năm nay.

Khi các tòa nhà mới của Vista Nam An Khánh hoàn thiện và đón cư dân, cũng sẽ là lúc nhiều hạ tầng chiến lược đi vào vận hành, đặc biệt là nút giao Vành đai 3.5 – Đại lộ Thăng Long dự kiến hoàn thành năm 2028. Sự cộng hưởng này giúp kết nối giữa dự án với trung tâm Hà Nội và các đô thị vệ tinh nhanh chóng hơn, đồng thời mở ra cơ hội phát triển thương mại dọc trục đại lộ.

Bên cạnh đó, tuyến metro số 5 với hai ga quy hoạch ngay trong Vista Nam An Khánh sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả cư dân và giới chuyên gia làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phương tiện công cộng hiện đại này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo dòng khách ổn định cho hệ thống bán lẻ, F&B, dịch vụ trong khu đô thị.

Tổng mặt bằng dự án

Chủ đầu tư SJ Group - doanh nghiệp có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, xác định Vista Nam An Khánh là dự án chiến lược. Việc bổ sung 8 tòa cao tầng không chỉ tăng nguồn cung nhà ở chất lượng cao, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và thúc đẩy thương mại – dịch vụ khu vực phía Tây Hà Nội. Cùng với sự cộng hưởng từ hạ tầng giao thông và dòng cư dân chất lượng cao, giới đầu tư đánh giá Vista Nam An Khánh có tiềm năng tăng trưởng giá trị bền vững, hấp dẫn cho cả nhu cầu an cư lẫn khai thác cho thuê.