NÓNG: Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) cho biết, ngày 4/3/2026 doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Theo văn bản, hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến việc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt (sinh năm 1973), có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2012–2017, Phó Tổng giám đốc ACV giai đoạn 2017–2018, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018. Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Đáng chú ý, cuối tháng 2/2026, ACV đã có thông báo về việc cử ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2, thay vị trí của ông Vũ Thế Phiệt.

Ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT ACV.

Trong thời gian gần đây, ACV cũng ghi nhận nhiều biến động nhân sự cấp cao. Cụ thể, ngày 2/2/2026, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng được điều động giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành. Theo ACV, ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách Ban điều hành cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính – Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của ACV. Các quyết định này đều có hiệu lực từ ngày 2/2 và do Thành viên HĐQT Lê Văn Khiên ký ban hành.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, đến ngày 4/2, bà Phạm Thị Phương không còn đảm nhiệm nhiệm vụ phụ trách kế toán tại ACV.

Trước đó nữa, Đại hội đồng cổ đông bất thường của ACV ngày 22/1/2026 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng. Ở chiều ngược lại, đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Việt – Giám đốc Ban Quản lý dự án Long Thành vào Hội đồng quản trị.

Cùng với đó, ACV cũng miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú vào vị trí này.

Hiện nay, ACV đang quản lý và khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có các sân bay quốc tế trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.

Doanh nghiệp này đồng thời là chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo ACV cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm hoạt động của ACV diễn ra bình thường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 26/1/2026.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc khẩn trương, chủ động, triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường. Đồng thời, trong quá trình thực hiện cần tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực nếu có.



